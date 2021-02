'शर्लिन' बस नाम ही काफी है, 'प्ले बॉयला' हॉट फोटो देणारी पहिली भारतीय

मुंबई - अभिनेत्री आणि मॉडेल शर्लिन चोप्रा ही आज तिचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 11 जानेवारी 1984 मध्ये हैदराबाद येथे जन्म झालेल्या शर्लिनचं आयुष्य अनेक वादविवादांनी भरलेलं आहे. सोशल मीडियावर वादग्रस्त अभिनेत्री, सेलिब्रेटी म्हणून ती प्रसिध्द आहे. काही दिवसांपूर्वी तिनं प्रसिध्द चित्रपट निर्माता आणि दिग्दर्शक साजिद खानवर तिनं लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. त्यावरुन ती चर्चेत आली होती. तिच्या बेताल वक्तव्ये आणि वागण्यामुळे तिचा बॉलीवूडचा प्रवास अर्धवट राहिला आहे. शर्लिननं भलेही बॉलीवूडमध्ये विशेष कामगिरी केली नसेल पण तिनं हिंदी चित्रपटसृष्टीविषयी जे काही खुलासे केले आहेत ते मात्र भलतेच वादग्रस्त आहे. 2005 मध्ये शर्लिननं टाईमपास या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले होते. शर्लिन ही रुपेश पॉल यांच्या कामसुत्र 3 डी मध्ये ही दिसली आहे. चित्रपटात येण्याअगोदर शर्लिन ही मॉडेलिंग करत होती. ती तिच्या एका फोटोशुटमुळे प्रसिध्दीच्या झोतात आली होती. 2012 मध्ये प्ले बॉय या नावाजलेल्या मासिकासाठी तिनं हॉट फोटोशुट केलं होतं. त्यावेळीही ती चर्चेत आली होती. तेव्हा अनेकांची टीका तिला सहन करावी लागली होती. लोकांकडून तिला मोठ्या प्रमाणावर निंदा नालस्ती सहन करावी लागली. हिंदी बरोबर तेलुगू चित्रपटांमध्ये शर्लिनने काम केले आहे. सोशल मीडियावर ती सतत अॅक्टिव्ह असणारी अभिनेत्री आहे. तिच्या फोटोंना मिळणारे लाईक्स आणि कमेंटचीही चर्चा होत असते. आपल्या बोल्ड अंदाजामुळे शर्लिनच्या फॅन फॉलोअर्सची संख्या मोठी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ती चित्रपटांमध्ये दिसली नाही. बिग बॉसच्या सीझन 3 मध्ये दिसली होती. शर्लिनचे खरे नाव मोना चोप्रा असे आहे. ती ज्यावेळी इंडस्ट्रीमध्ये आली तेव्हा तिनं तिचे नाव बदलले होते. शर्लिन अशी एकमेव अभिनेत्री आहे जिनं प्ले बॉयसाठी पूर्णपणे बोल्ड शुट केले होते.

Web Title: actress and model Sherlyn chopra birthday special first model photoshoot for playboy magazine former miss Andhra