'ड्रॅगन लेडी नावानं प्रसिध्द होती, भारतातील पहिली स्टार अभिनेत्री' 

मुंबई - हिंदी चित्रपट क्षेत्रात आज महिला कलाकार पुरुष कलाकांरांच्या बरोबरीनं काम करताना दिसत आहेत. मात्र हा बदल काही एका दिवसांत झालेला नाही. ज्यावेळी भारतात सिनेमाचा कलेचा जन्म झाला त्यावेळी त्यात पुरुष कलाकारांचा भरणा अधिक होता. त्याचे कारण म्हणजे तेव्हा या कलेकडे सर्वसामान्यांची पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्णपणे वेगळा होता. आज चित्रपटाच्या क्षेत्रात महिला निर्मात्या, दिग्दर्शक, कॅमेरामन, डान्सर, अभिनेत्री, लेखक अशा सर्वप्रकारच्या भूमिका वठवताना दिसतात. पूर्वी चित्रपटात काम करणा-या महिलांना वेगळं समजण्याची पध्दत होती. त्यावेळी देविका राणी या अभिनेत्री झाल्या. त्यांनी अनेक सर्वसामान्य मुलींसाठी आपल्या नावाचा आदर्श प्रस्थापित केला. त्या भारतीय चित्रपटाच्या पहिल्या स्टार अभिनेत्री होत्या. देविका राणी या नऊ वर्षांच्या असताना त्या शिकण्यासाठी इंग्लडला गेल्या होत्या. त्यांनी तिथून रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामॅटिक आर्ट मध्ये प्रवेश घेतला. तिथून पदवी प्राप्त केली. त्यावेळी त्या जर्मन चित्रपटानं फार प्रभावित झाल्या होत्या. अभिनेत्री मार्लिन डीट्रीच यांना त्या फॉलो करत असत. देविका राणी यांनी भारतीय सिनेमाला जागतिक पातळीवर ओळख मिळेल अशा स्वरुपाचे काम केले होते. त्यांची तुलना त्यावेळी ग्रेटा गार्बो यांच्याशी केली गेली. त्यामुळे त्यांना इंडियन गार्बो असेही म्हटले जाते. देविका या रागीट स्वभावाच्या होत्या. त्यामुळे त्यांना ड्रॅगन लेडी असेही म्हटले जात असे. आज एखाद्या अभिनेत्रीला आपली ओळख प्रेक्षकांच्या मनात ठसविण्यासाठी किमान 15 वर्षांहून अधिक काळ चित्रपट क्षेत्राला द्यावा लागतो. तिथं देविका राणी यांनी केवळ दहा वर्षांच्या काळात आपल्या अभिनयानं वेगळी ओळख तयार केली होती. दहा वर्षांच्या काळात त्यांनी 15 चित्रपटांमध्ये काम केले. 1936 मध्ये आलेल्या अच्छुत कन्या नावाच्या चित्रपटात त्यांनी एका दलित मुलीची भूमिका केली होती. या चित्रपटानंतर त्यांना 'फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन' असे म्हटले जाऊ लागले. सरोजिनी नायडू आणि देविका राणी यांच्यात मैत्री होती. असे म्हटले जाते की, त्यांच्या सांगण्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी अछुत कन्या नावाचा चित्रपट पाहिला होता. ते हा चित्रपट पाहून कमालीचे प्रभावित झाले होते. त्यांनी देविका राणी यांना एक फॅन म्हणून पत्र लिहिले होते. त्यानंतर देविका राणी यांना पदमश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले होते.





