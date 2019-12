नेहरूंचा अपमान केला, अभिनेत्रीला आठ दिवस कोठडी

जयपूर : सोशल मीडियावर मोतीलाल नेहरूंचा अपमान केल्याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेली अभिनेत्री, मॉडेल पायल रोहतगी हिला आज, कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टानं तिला आठ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावलीय.

There’s little doubt that the comments of @Payal_Rohatgi were tasteless &false, typical Sanghi drivel circulated on @whatsapp. But to arrest her is unwise: upholding freedom of expression means allowing her to say stupid things w’out police getting involved. She shd be released.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 15, 2019