Jui Gadkari: माझं लग्न झालंय, मला दोन मुलं आहेत.. 'त्या' अफवांवर भडकली जुई गडकरी; म्हणाली..

Jui Gadkari: 'पुढचं पाऊल' या स्टार प्रवाह वरील सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेल्या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली आदर्श सून 'कल्याणी' म्हणजेच अभिनेत्री जुई गडकरी. त्यानंतर ती बिग बॉस मराठी मध्येही झळकली होती. आणि आता बऱ्याच वर्षांनी ती पुन्हा एकदा मालिका विश्वात आली असून स्टार प्रवाह वरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत प्रमुख भूमिकेत आहे.

ही मालिका सध्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. शिवाय जुईचा चाहता वर्ग प्रचंड मोठा आहे. ती सोशल मिडियावर प्रचंड सक्रिय असते. मराठीतील चर्चेत असणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी जुई सर्वात वरच्या स्थानी आहे.

पण जेव्हा कलाकार चर्चेत असतो, तेव्हा त्याच्या विषयी अनेक गोष्टी. समज-गैरसमज पसरवले जातात. अशाच काही चर्चा जुई गडकरीविषयी सुरू आहेत, ज्यावर आता तिने अत्यंत स्पष्ट शब्दात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

(actress jui gadkari talking about fake news of her marriage children and personal life tharla tar mag serial update )

सध्या जुईची मालिका तेजीत असतानाच जुईचा अपघात झाल्याची बातमी समोर आली होती. त्यावरून ती मालिकेचं चित्रीकरण करू शकणार नाही इतका मोठा अपघात आहे अशी अफवा पसरली. पण आता जुईने एक पोस्ट करत या सगळ्या अफवांवर सडेतोड भाष्य केलं आहे. यावेळी ती तिच्या विषयीच्या इतर चर्चांवरही बोलली आहे.

जुईने पोस्ट करत लिहिलं आहे की, '१३ वा आठवडा नं १, फक्त आणि फक्त कृतार्थ, माय बाप रसिक प्रेक्षकांचे आभार!!! तुमच्या प्रेमाने मी भाराऊन गेलेय! बघत राहा 'ठरलं तर मग!' आणि हो, मी ठणठणीत आहे. रोज शुट करत आहे.'

'माझ्या अपघातामुळे मला 'गंभीर' दुखापत झाली आणि आता मला शुट करता येणार नाही असे व्हिडियोज सध्या फिरत आहेत. त्याकडे कृपया लक्ष देऊ नये. तुमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थना आणि आशीर्वादामुळे मी अगदी ठीक आहे.'

पुढे जुई (jui gadkari ) म्हणाली, 'तसं तर युट्यूबवर माझी अनेकदा लग्नं पण झालियेत आणि मला दोन मुलं पण आहेत, माझे अमेरीकेत, दुबईत बंगले पण आहेत! या गोष्टींकडे लक्ष न दिलेलंच बरं. असो, तुम्ही मालिका बघताय ना?' अशी पोस्ट जुईंनअ शेयर केली आहे. जुईची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.