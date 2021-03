सचिन वाझे प्रकरणावरही कंगणा बोलली; पुन्हा केले ट्विट!

मुंबई - सध्याच्या सरकारपुढील अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. विरोधकांनी ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यावरुन आरोप प्रत्यारोप होत आहे. त्याप्रकरणातून अनेक गोष्टी समोर येत आहे. दररोज नवनवीन पुरावे समोर येत असल्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत नवीन प्रकरण समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे त्यावरुन अनेकांनी प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात अभिनेत्री कंगणानं नेहमीप्रमाणे उडी घेतली आहे. तिनं जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यावरुन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आता एनआयएने मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक केली आहे. त्यानंतर वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहे. विरोधी पक्षानं ठाकरे सरकारला धारेवर धरले आहे. दुसरीकडे अभिनेत्री कंगणानंही त्याप्रकरणावरुन एक शेलकी टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे वाझे प्रकरण ठाकरे सरकारला अडचणीत आणणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंगणानं जे व्टिट केले आहे त्यामुळे तिलाही मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल करण्यात येत आहे. दुसरीकडे अनेकांना तिच्या त्या प्रतिक्रियेनं कोड्यात टाकले आहे. काय म्हणाली कंगणा ते जाणून घेऊया.

My X-rays can detect huge conspiracy here,this cop was suspended after Shivsena came in power they got him back, if investigated properly not only hidden skeletons will roll out but even Maharashtra government will fall,I can also sense 200 more FIR’s on me, bring it on,Jai Hind https://t.co/Mt7KpKNghp

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 14, 2021