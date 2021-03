सई परांजपे,'पडद्यामागील हिरो'; जन्मदिनाच्या निमित्तानं कंगणाकडून शुभेच्छा 

मुंबई - भारतीय चित्रपटसृष्टीत आपल्या आगळया वेगळ्या प्रयोगशीलतेनं लक्ष वेधून घेणा-या दिग्दर्शिका आणि कलावंत म्हणून सई परांजपे यांचे नाव घ्यावे लागेल. 80 ते 90 च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत महत्वाचे योगदान देणा-या सई परांजपे यांचा आज 83 वा जन्मदिवस आहे. त्यानिमित्तानं त्यांना बॉलीवूडची प्रसिध्द अभिनेत्री कंगणा राणावतनं शुभेच्छा दिल्या आहे. कंगणानं सोशल मीडियावर सई यांचा एक फोटो प्रसिध्द केला असून त्या फोटोच्या खाली एक कॅप्शनही दिली आहे. त्यात तिनं त्यांना जन्मदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आतापर्यत भारतीय सिनेमाला एका वेगळ्या प्रकारच्या उंचीवर नेऊन ठेवण्यात ज्या कलाकारांचे योगदान आहे त्यात सई परांजपे यांचे योगदान महत्वाचे आहे. अभिनेत्री कंगणानं लेखिका आणि दिग्दर्शक सई परांजपे यांना त्यांच्या 83 व्या जन्मदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

आता जे कलाकार आहेत मात्र पडद्यामागे राहिले आहेत त्यात परांजपे यांचे नाव घ्यावे लागेल असे कंगणानं म्हटलं आहे. तिनं लिहिलं आहे की, चित्रपट क्षेत्रातील असे आणखी लुप्त झालेले, हरवलेले हिरो आहेत ज्यांना माध्यमं अनेकदा विसरुन जातात. त्यातीलच एक अभिनेत्री, लेखिका, दिग्दर्शिका सई परांजपे यांचे नाव घ्यावे लागेल. ज्यांनी आपल्या चित्रपटविषयक कारकीर्दीमध्ये स्पर्श, चश्मेबद्दुर सारख्या अप्रतिम कलाकृती तयार केल्या. आणि रसिकांना निखळ आनंद दिला.सई यांना जन्मदिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. सई यांचा जन्म 19 मार्च 1938 मध्ये मुंबईमध्ये झाला होता. त्यांनी वयाच्या आठव्या वर्षीच एक पुस्तक लिहिले होते असे म्हटले जाते. त्यांचे वडिल कलाकार होते. आई अभिनेत्री होती.

There are many lost heroes of Cinema who media conveniently forgets...

Today is the birth anniversary of one such hero one of the first women writer and director Sai Paranjpye ji who made exceptional cinema like Sparsh and Chasme Buddoor. Wishing you a very happy birthday maam pic.twitter.com/ofqNJoL0B8

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 19, 2021