अभिनेत्री क्षिती जोग दिसणार करण जोहरच्या हिंदी चित्रपटात.. वाचा सविस्तर..

मराठी अभिनेत्रींमध्ये एक दिग्गज नाव म्हणजे क्षिती जोग. क्षितीने आजपर्यंत अनेक भूमिका तिच्या अभिनयाने गाजवल्या आहेत. 'झिम्मा' या चित्रपटातील तीची भूमिका सर्वांनाच भावली. क्षितीने केवळ मराठी मालिका, चित्रपट केले नाही तर तिने हिंदीतही मजल मारली. या आधी तिने तापसी पन्नूची प्रमुख भूमिका असलेला 'रश्मी रॉकेट' हा चित्रपट केला होता. आता ती बॉलीवुडच्या एका बिगबजेट सिनेमात दिसणार आहे. यासंदर्भात नुकताच एक व्हिडिओ क्षितीने शेयर केला आहे. (actress kshitee jog played a major role in the most awaited rocky aur rani ki prem kahani movie directed by karan johar)

धर्मा प्रॉडक्शनच्या 'रॉकी और रानी की प्रेमकहानी' बहुचर्चित सिनेमात ती दिसणार आहे. या सिनेमाचं शूट नुकतंच संपलं असून एक जंगी 'wrap party' आयोजित करण्यात आली होती. या पार्टीचा एक व्हिडिओ क्षितीने शेयर केला आहे. या चित्रपटात आलिया भट्ट आणि रणवीर सिंग प्रमुख भूमिकेत आहेत. या व्हिडिओ मध्ये रणवीर क्षितीला मिठी मारताना दिसत आहे. स्वतः रणवीरने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ या चित्रपटात आलिया भट्ट आणि रणवीर सिंग यांच्यासह धर्मेंद्र, शबाना आझमी, जया बच्चन हे दिग्गज कलाकार या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी हा चित्रपट आपल्या भेटीला येणार आहे. चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर झाल्याने प्रेक्षकांना आता ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे.