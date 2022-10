Prajakta Mali: मी तुझ्यावर प्रेम करतो.. चाहत्यानं प्राजक्ताला घातली मागणी..

prajakta mali: मराठी सिनेसृष्टीत सध्या अभिनेत्री प्राजक्ता माळीची बरीच चर्चा आहे. तिची 'रानबाजार' वेब सिरिज असो 'वाय' सिनेमा किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील काही घडामोडी, ती सतत प्रकाशझोतात असते. काही दिवसांपूर्वी ती लंडन मध्ये एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी गेली होती. सध्या ती 'महाराष्ट्राची हास्य जत्रा' या कार्यक्रमाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहे. प्राजक्ता सोशल मीडियावरही बरीच सक्रिय असते तसेच चाहत्यांशी संवादही साधत असते. याच सोशल मिडियावरून प्राजक्ताला एका चाहत्याने थेट प्रपोज केले आहे. हे प्रकरण सध्या बरेच चर्चेत आहे. (actress prajakta mali fan comment on her post and said i love you comment viral)

प्राजक्ता (prajakata mali)दर काही दिवसांनी सोशल मीडियावर आपले सुंदर फोटो शेअर करत असते. कधी आपल्या चित्रीकरणाचे, कधी विदेश दौऱ्याचे तर कधी वैयक्तिक अनुभवही ती या माध्यमातून शेअर करत असते. तिच्या प्रत्येक पोस्टवर चाहते भरभरून लाईक्स आणि कमेंट्स देत असतात. नुकतीच प्राजक्ताने वनपिस घालून काही फोटो शेअर केले. या फोटोंना तिने एक कॅप्शन्सही दिले आहे. 'इतर कोणाच्याही सावलीमागे जाण्यापेक्षा अंधारात एकटच चालेललं बरं', असं कॅप्शन तिने दिलं आहे. मात्र हे फोटो पाहून झालं भलतच. एक चाहता इतका प्रेमात पडला की त्याने तिला प्रपोजच केलं

तिच्या पोस्टवर एका चाहत्यानं लिहिलं आहे की, 'मी तुझ्यावर प्रेम करतो. तुझे प्रतीक महिला सशक्तीकरण आणि मजबूत व्यक्तिमत्व आणि महाराष्ट्राची सामाजिक परंपरा ब्यूटी क्वीन. मी पण तुझ्यावर प्रेम करतो.' चाहत्याच्या या कमेंटनं सर्वांचं लक्ष वेधलंच शिवाय प्राजक्ताला केलेल्या या अनोख्या प्रपोजची चर्चाही होत आहे.