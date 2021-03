प्रियंका - निकची सॉलिड हवा; ऑस्कर 2021 च्या नॉमिनेशन्सची केली घोषणा 

मुंबई - दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ऑस्करच्या पुरस्कारांची घोषणा केली जाते. मात्र यंदा कोरोनाचा फटका ऑस्करचे नॉमिनेशनला बसला. त्यामुळे नेहमी ज्या वेळेत पुरस्कार जाहीर होतात त्यापेक्षा जास्त उशीर झाल्याचे दिसून आले आहे. आता 2021 च्या ऑस्कर पुरस्कारांच्या नॉमिनेशनची घोषणा झाली आहे. आता बॉलीवूडची नव्हे तर हॉलीवूडची प्रसिध्द अभिनेत्री असणा-या प्रियंका चोप्रा आणि तिचा पती निक जोन्सनं त्याची यादी जाहीर केली आहे. यंदा 93 व्या ऑस्कर पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे.

जगभरात सर्वाधिक मानाचा असणारा पुरस्कार म्हणून ऑस्करकडे पाहिले जाते. त्या पुरस्काराला जागतिक चित्रपट क्षेत्रात अत्यंत मानाचे स्थान आहे. अनेक दिग्दर्शक, निर्माते, यांना त्या पुरस्काराचे वेध लागलेले असतात. अनेकांना आपल्या चित्रपटविषयक कारकिर्दीत एकदा का होईना तो पुरस्कार मिळावा अशी इच्छा असते. आता जे नॉमिनेशन्स जाहीर झाले आहेत त्यात सहाय्यक अभिनेता, अभिनेत्री, सर्वोत्कृष्ठ पटकथा, ओरिजनल स्क्रीनप्ले, वेशभुषा, अॅनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आणि लाईव एक्शन शॉर्ट फिल्म या कॅटगिरीसाठी नॉमिनेशन जाहीर झाले आहे.

It’s #OscarNoms morning! Tune in to see this year’s nominees. https://t.co/eY8qjcwXYM