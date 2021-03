'टेलिव्हिजन' कलाकारांना 'बॉलीवूड' भाव देत नाही, रश्मीची खंत

मुंबई - टेलिव्हिजन क्षेत्रातील प्रसिध्द अभिनेत्री रश्मी देसाई सध्या चर्चेचा विषय झाली आहे. सोशल मीडियावर नेहमी ट्रेडिंग असणारा विषय म्हणून रश्मीचे नाव घेता येईल. आताही ती तिच्या एका विधानामुळे चर्चेत आली आहे. बॉलीवूडमध्ये भेदभाव आहे याविषयी अभिनेता आणि अभिनेत्री यांच्याबद्दल अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा समोर आल्या आहेत. अभिनेत्यांच्या तुलनेत अभिनेत्रींना दिलं जाणारं मानधन कमी असल्याची बाब यापूर्वी चर्चेत आली होती. तसेच हिरोला दिलं जाणारं अधिक वजन हा देखील काही जणांना खटकणारा मुद्दा आहे. अशावेळी बॉलीवूडबरोबर टेलिव्हिजन वाहिनीवर सुरु असणा-या वादाला रश्मीनं तोंड फोड़ले आहे. रश्मी ही एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. ती तिच्या परखड स्वभावाबद्दल प्रसिध्द आहे. रश्मीनं टेलिव्हिजनवर सुनेची भूमिका साकारली आहे. तसेच ती बिग बॉसच्या 14 व्या सीझनमध्येही सहभागी झाली होती. त्यावेळी तिनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. अनेकांची सर्वाधिक लोकप्रिय स्पर्धक म्हणूनही तिचा बोलबाला त्यावेळी झाला होता. आता रश्मीन चित्रपटात जे रोल दिले जातात त्याविषयी एक भाष्य केले आहे. त्यामुळे तिच्या नावाची चर्चा सुरु झाली आहे. यामुळे तिला काही प्रमाणात ट्रोलिंगलाही सामोरं जावं लागलं आहे. नेपोटिझमचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आला आहे. मात्र त्याविषयी ठोस असे काही हाती लागलेलं नाही. एखाद्या टेलिव्हिजन कलाकाराला चित्रपटात काम कुणी देत नाही. अशी उदाहरणे फार कमी आहेत. याविषयी रश्मीनंही काही खुलासे केले आहेत. रश्मी म्हणाली, टीव्ही कलाकारांबरोबर भेदभाव केला जातो. जर कोणी एखादा टीव्ही कलाकार एखाद्या चित्रपट निर्मात्याकडे गेल्यानंतर त्यांना डावलले जाते. तसे पाहिले गेले तर अनेक व्टीव्ही कलाकार हे चित्रपटांमध्ये काम करताना दिसतात. मात्र किती कलाकारांना मुख्य भूमिका मिळाली. हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. अशी संधी फार कमी जणांच्या वाट्याला आली आहे.. रश्मी म्हणाली की, चित्रपटांमध्ये तर नेहमीच नवीन अभिनेते आणि अभिनेत्री येतात. मात्र आम्ही जेव्हा काम मागायला जातो तेव्हा आमच्या वाटयाला निराशा येते. आम्हाला तर टीव्ही अॅक्टर असं म्हणून हिणवलं जातं. आम्हालाही कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर काम करण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला कोणी थांबवु शकत नाही. आम्ही पण तेवढीच मेहनत घेतो जेवढी बॉलीवूडचे कलाकारही घेतात.









Web Title: actress rashmi desai speaks about not having roles in bollywood movies said tv actors are treated differently than Bollywood stars