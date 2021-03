'घरच्या परिस्थितीनं मला नोट छापण्याचं मशीन बनवलं'  

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये असे काही सेलिब्रेटी आहेत जे पडद्यावर आले आणि गेले. त्यांचा फारसा प्रभाव प्रेक्षकांवर पडला नाही. त्याचे एक कारण त्यांना मिळालेले चित्रपट, आणि त्या कलाकारांचा अभिनय हे आहे. आता आपण अशाच एका अभिनेत्रीविषयी जाणून घेणार आहोत तिनं काही काळ आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकाचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र त्यानंतर तिला बॉलीवूडला अलविदा करावा लागला. आता ती फारशी लाईमलाईटमध्ये नाही. छोट्या पडद्यावरही ती नाही. त्या अभिनेत्रीचं नाव रिमी सेन असे आहे. तिनं आता सोशल मीडियावर आपल्या प्रवासाविषयी सांगितले आहे. त्यात लहानपणापासूनच कशाप्रकारे आपण नोकरीच्या शोधार्थ भटकत राहिलो असंही तिनं सांगितलं. बराच काळापासुन बॉलीवूडपासून लांब असणारी रिमी सेन आता तिच्या पर्सनल लाइफविषयीच्या गोष्टीमुळे चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तिचा फॅन फॉलोअर्सही मोठा आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिनं आपल्या करिअरबाबत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. रिमीनं हंगामा, गोलमाल, धूम, फिर हेरा फेरी, जॉनी गद्दार सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले. त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या चित्रपटांमुळे ती अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाऊ लागली. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिनं असं म्हटलं होतं की, मी जेव्हा लहान होते तेव्हापासूनच माझ्यावर कुटूंबाची जबाबदारी पडली. आणि मग मी कामाला सुरुवात केली. मी कायमच माझ्या परिवारासाठी एक नोट छापायची मशीन बनली होते. रिमीनं सांगितलं, मी फार विचार करुन चित्रपटाच्या क्षेत्रात आले नव्हते. माझ्या घरची परिस्थितीनं मला ते काम करायला लावले. मुलांचे जेव्हा खेळण्या बागड़ण्याचे वय असते त्या वयात माझ्यावर घरची जबाबदारी आली होती. मला मोठ्या माणसांप्रमाणे काम करावे लागत होते. मी माझ्या आयुष्यात फार संघर्ष केला आहे. मोठ्या कष्टानं आतापर्य़तची वाटचाल केली आहे. फार कमी लोकांना त्याविषयी माहिती आहे. कष्ट केले तेव्हाच माझ्या आयुष्यात थोड्याफार प्रमाणात का होईना मला आनंददायी दिवस पाहायला मिळाले आहेत. पुन्हा एकदा बॉलीवूडमध्ये कमबॅक करण्याविषयी जेव्हा तिला विचारण्यात आले तेव्हा ती म्हणाली, दहा वर्षांपासून मी चित्रपटांपासून लांब आहे. मला आनंदच होईल जर पुन्हा चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली तर. बुधिया सिंह - बॉर्न टू विन या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्याला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला होता. आताही मी काही प्रोजेक्टवर काम करत आहे. ते लवकरच प्रेक्षकांसमोर येतील अशी आशा आहे. जेव्हा हे सगळं फायनल होईल तेव्हा मी तुम्हाला सांगेल. असंही रिमी यावेळी म्हणाली.





