नव-याशिवाय मुलाबाळांचा सांभाळ करणा-या बॉलीवूडच्या सेलिब्रेटी; माहिती आहे?

मुंबई - आज पूर्ण जगात ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी महिलांना शुभेच्छा तसेच त्यांना गौरविण्यात येते. स्री तिच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका पार पाडत असते. अशावेळी तिला अनेक संकटांनाही सामोरं जावं लागतं. म्हणून तर ती कधी आईच्या, पत्नीच्या, मुलीच्या, बहिणीच्या, मैत्रीणीच्या भूमिकेत असते. बॉलीवूडमध्ये अशा काही सिंगल मदर आहेत ज्या त्यांच्या कणखर स्वभावाबद्दल प्रसिध्द आहेत. त्या समाजातील इतर महिलांच्या आदर्शही आहेत. आजच्या दिवशी आपण अशा काही महिला सेलिब्रेटींची ओळख करुन घेणार आहोत. सुष्मिता सेन - सुष्मिताला दोन मुली आहेत. तिला पती नाही. तिनं अजून लग्न केलेलं नाही. तिनं वयाच्या 25 व्या वर्षी रेनीला दत्तक घेतले होते. दहा वर्षानंतर तिनं अलीशाला दत्तक घेतले. आता ती दोन मुलींची काळजी घेत आहे. करिश्मा कपूर - कपूर परिवारातील मोठी मुलगी म्हणून करिश्माचे नाव घ्यावे लागेल. करिश्मानं संजय कपूरशी लग्न केले होते. मात्र आपआपसांतील मतभेदांमुळे त्यांचे नाते फार काळ टिकले नाही. ते वेगळे झाल्यानंतर करिश्मानं आपल्या दोन्ही मुलांना वाढवले. सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो व्हायरल होत असतात. कोंकणा सेन - कोंकणाचा विवाह फार काळ टिकला नाही. तिनं अभिनेता रणवीर शौरीशी लग्न केलं होतं. ती आता आपल्या मुलाचा सांभाळ करत आहे. लग्नाच्या नंतर काही दिवसानंतर तिनं आपल्या लग्नाविषयी सांगितले होते. मात्र लग्नाच्या अगोदरच कोंकणा प्रेग्नंट होती. रणवीर पासून विभक्त झाल्यानंतर तिनं काही काळ चित्रपटांपासून ब्रेक घेतला होता. रवीना टंडन - 2004 मध्ये रविनानं अनिल ठडानीशी लग्न केले होते. त्या अगोदर तिनं दोन मुलींना दत्तक घेतले होते. तिच्या मुलींचे नाव पुजा आणि छाया असे आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिनं तिच्या मोठ्या मुलीचे लग्न केले आहे. रविना आता 4 मुलांची आई आहे. पूनम ढिल्लन - माजी मिस इंडिया अशी ओळख असणा-या पुनमनं चित्रपट निर्माता अशोक ठकेरियाशी लग्न केले होते. त्यांना दोन मुलं झाली. काही काळानं त्यांच्या नात्यात दुरावा आला. आता स्वतंत्रपणे पुनम आपल्या दोन मुलींचा सांभाळ करत आहे. तिनं सिंगल मदर असल्याचे एक अनोखे उदाहरण समोर ठेवले आहे. नीना गुप्ता - वेस्टइंडिज संघाचे माजी कर्णधार व्हिव्हियन रिचर्डस आणि नीना यांचं प्रेमप्रकरण त्यावेळी खुप गाजलं. मात्र ते नातं लग्नापर्यत गेलं नाही. त्यावेळी नीना गर्भवती होती. नीनानंही कोणाच्या मदतीशिवाय मसाबाचा सांभाळ केला. आता मसाबा मोठी डिझायनर म्हणून प्रसिध्द आहे.





