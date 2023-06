Adipurush Row: ओम राऊत आणि मनोज मुंतशीर विरुद्ध FIR? AICWA ची अमित शहांना विनंती

By

Adipurush Row FIR Against Om Raut and Manoj Muntashir: आदिपुरुष सिनेमा सध्या बराच चर्चेत आहे. आदिपुरुष बद्दल एक मोठी अपडेट समोर आलीय. त्यामुळे सिनेमाच्या अडचणीत वाढ झालीय.

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशनने (AICWA) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुंबई पोलिसांना पत्र लिहिलंय.

या पत्रात आदिपुरुष चित्रपटाचे निर्माता, दिग्दर्शक आणि लेखक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्रही लिहिले आहे. स्क्रीनिंगवर बंदी घालण्याची मागणी केलीय.

(Adipurush Row: FIR against Om Raut and Manoj Muntsheer? AICWA's request to Amit Shah)

त्यांचा असा विश्वास आहे की, रामायणावर आधारित हा चित्रपट भगवान राम आणि भगवान हनुमान यांच्या प्रतिमेला अपमानित करणारा आहे.

आणि "हिंदू आणि सनातन धर्माच्या धार्मिक भावना" दुखावत आहे. आदिपुरुष रिलीज झाल्यानंतरच वादांना तोंड देत आहे. चित्रपटातील काही संवादांवर लोकांनी जोरदार आक्षेप घेत निर्मात्यांना हाताशी धरले.

यापूर्वी AICWA ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आदिपुरुषावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली होती. सुरेश श्यामलाल यांच्या पत्रात असे लिहिले आहे की,

"ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशनने आदिपुरुष चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, या चित्रपटाची पटकथा आणि संवाद भगवान राम आणि भगवान हनुमान यांच्या प्रतिमेची स्पष्टपणे बदनामी करत आहेत. आदिपुरुष चित्रपट धार्मिक भावना दुखावत आहे. हिंदू आणि सनातन धर्माच्या भावना."

FIR दाखल करण्याची मागणी

"भगवान श्री राम हे भारतातील प्रत्येकासाठी देव आहेत, मग तो कोणत्याही धार्मिक श्रद्धेचा असला तरीही, या चित्रपटात प्रभू राम आणि अगदी रावणाचे चित्रण करण्यात आले आहे, जो व्हिडिओ गेम पात्रासारखा दिसतो.

सिनेमातील संवाद देशातील आणि परदेशातील प्रत्येक भारतीयाला दुखावतात. आम्ही माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे आणि भविष्यात चित्रपटगृहे आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर आदिपुरुष चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत ही विनंती करण्यात आलीय. आता या FIR ला आदिपुरुषचे निर्माते - दिग्दर्शक काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.