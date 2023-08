Aditya Raj Kapoor: याहू!! शम्मी कपूरच्या मुलाने ६७ व्या वर्षी घेतली डीग्री, आता करणार एम.ए. ची तयारी

By

Aditya Raj Kapoor News: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कपूर घराणं हे एकत्र सण - समारंभ साजरे करतात. याशिवाय कोणत्याही पार्टी आणि इव्हेंटमध्ये हे कलाकार एकत्र असतात. कपूर घराणं अभिनय क्षेत्रात जितके अग्रेसर आहेत तसेच शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा पुढे आहे.

कपूर घराण्यातील शम्मी कपूर यांचा मुलगा आदित्य राज कपूर यांनी पदवी संपादन केलीय. इतकंच नव्हे तर वयाच्या ६७ व्या वर्षी त्यांनी ही डिग्री मिळवल्याने त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय.

(aditya raj kapoor graduates ba in philosophy son of shammi kapoor at ignou)

शम्मी कपूर यांचा मुलगा आदित्य राज कपूरने वयाच्या ६७ व्या वर्षी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठातून डिग्री मिळवली आहे.

हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध स्टार शम्मी कपूर यांचा मुलगा आदित्य राज कपूरचं त्याच्या बाबांसोबतचं नातं अनेकांना माहितच आहे.

आदित्यनेच शम्मी यांना इंटरनेट वापरायला शिकवलं. फार कमी लोकांना ठाऊक असेल की शम्मी कपूर हे देशातील इंटरनेट वापरणाऱ्या पहिल्या काही लोकांपैकी एक होते. याशिवाय त्यांनी 90 च्या दशकातच एक इंटरनेट क्लब स्थापन केला होता, ज्याचे ते अध्यक्ष देखील होते.

कपूर घराणं सिनेमात सक्रिय आहे. परंतु शम्मी कपूर यांचा मुलगा आदित्यने मात्र चित्रपटांमध्ये फारसा रस दाखवला नाही. आदित्यला निसर्गात फिरायची आवड आहे. याशिवाय तो एक उत्साही बाईक रायडर देखील आहे.

आदित्य राज कपूर यांनी 'द क्वेस्ट' नावाचं संपूर्ण प्रवासावर एक पुस्तकही लिहिले आहे. या पुस्तकाला जॅकी श्रॉफ यांनी प्रस्तावना लिहीलीय. आता लेटेस्ट अपडेटनुसार, शम्मी कपूर यांचा मुलगा आदित्य राज कपूरने इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटी मधुन (IGNOU) मधून फिलोसॉफी विषयात डीग्री मिळवलीय.

याशिवाय पुढे इग्नूमधून एम.ए. सुद्धा करण्याचा त्यांचा विचार आहे. एकुणच शिक्षणाला वयाचं कोणतंही बंधन नाही, हेच ६७ वर्षीय आदित्य राज कपूरकडे पाहून शिकायला हवं