Luv You Shankar: आदिपुरुषच्या वादादरम्यान आता भगवान महादेवावर सिनेमा... नव्या पौराणिक सिनेमाची घोषणा

Luv You Shankar Movie News: आदिपुरुष सिनेमा सध्या प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. सिनेमा रिलीजनंतर लगेचच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. आदिपुरुष मधले VFX, कलाकरांचा लूक, सिनेमाची कथा अशा अनेक गोष्टी प्रेक्षकांना खटकल्या आहेत.

आता आदिपुरुष नंतर आणखी एक पौराणिक सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा सिनेमा म्हणजे लव्ह यु शंकर. नुकताच या सिनेमाचं पोस्टर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलंय.

(after adipurush movie based on the life of lord shankar name luv you shankar)

भगवान शिव भोलेनाथसह अनेक नावांनी ओळखले जातात. असे म्हणतात की शिवशंकरांना प्रसन्न करणे फार कठीण आहे, परंतु आपल्या भक्ताच्या भक्तीने ते प्रसन्न होत असत.

शिवशंकरांवर अनेक चित्रपट, मालिका बनल्या असल्या तरीही अनेक चित्रपटांमध्ये शिवाची छोटी पात्रेही पाहायला मिळाली आहेत. पण दरम्यान, आता तुम्हाला शिवशंकरची कथा मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे.

खरं तर, 'लव्ह यू शंकर' हा बॉलीवूड अॅनिमेशन चित्रपट रिलीज होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटाचे पोस्टर शेअर केले असून त्याची रिलीज डेटही सर्वांसोबत शेअर केली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राजीव एस रुईया यांनी केले आहे.

'लव्ह यू शंकर' 22 सप्टेंबरला थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे. चित्रपटातील पात्रांबद्दल बोलायचे झाले तर तनिषा मुखर्जी, संजय मिश्रा, श्रेयस तळपदे, मान गांधी, अभिमन्यू सिंग आणि पात्रिक जैन या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. मात्र, कोणता स्टार कोणती भूमिका साकारणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

सुनीता देसाई या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर या चित्रपटाची खूप चर्चा झाली होती.

चित्रपटाच्या कथेबद्दल बोलायचे झाले तर ही कथा एक लहान मुलगा आणि शिवशंकर यांच्याभोवती फिरताना दिसणार आहे.

8 वर्षाचा मुलगा ज्याची भगवान शिवावर खूप श्रद्धा आहे. त्याचबरोबर हा चित्रपट हिंदी, तामिळ, तेलगू आणि कन्नड अशा चार वेगवेगळ्या भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.