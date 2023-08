Border 2: 'गदर 2' यशस्वी झाल्यानंतर आता 'बॉर्डर 2' साठी सनी देओलने कसली कंबर, लवकरच होणार घोषणा

Border 2 News: अभिनेता सनी देओलचा 'गदर 2' सध्या बॉक्स ऑफीसवर चांगलाच गाजतोय.. 11 ऑगस्टला रिलीज झालेला या सिनेमाने कमाईचा नवीन विक्रम प्रस्थापित केलाय. अवघ्या आठ दिवसांत 'गदर 2' ने 200 कोटींहून अधिकची कमाई केली.

याशिवाय या चित्रपटाने अनेक विक्रमही केले आहेत. दरम्यान, सनी देओलच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. लवकरच तो आणखी एका प्रसिद्ध चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये दिसणार आहे. आणि हा सिनेमा म्हणजे बॉर्डर 2.

(after gadar 2 success sunny deol will be seen in border 2 know details here)

सनी देओल 'बॉर्डर 2' मध्ये प्रमुख भुमिकेत

'गदर: एक प्रेम कथा' च्या 2001 च्या रिलीजनंतर जवळपास 22 वर्षांनी सनी देओल 'गदर 2' घेऊन आला. आता गदर 2 नंतर सनी पाजी आणखी एका फ्रेंचायझी चित्रपटासाठी तयारी करत आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सनी देओल चित्रपट निर्माता जेपी दत्तोसोबत 'बॉर्डर' चित्रपटाच्या सिक्वेलमध्ये काम करणार आहे. काही दिवसांपासून टीम 'बॉर्डर 2' वर काम करत असून येत्या आठवड्यात सिक्वेलबाबत अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

'बॉर्डर 2' मध्ये दिसणार नवीन कलाकार?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आणखी एक कथा 'बॉर्डर 2' साठी फायनल करण्यात आली आहे. या सिक्वलची निर्मिती जेपी दत्ता आणि त्यांची मुलगी निधी दत्ता करणार आहेत. चित्रपटाच्या स्क्रिप्टवर लवकरच काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

'बॉर्डर'मध्ये सनी देओलशिवाय जॅकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सार, कुलभूषण खरबंदा यांसारखे स्टार्स दिसले होते. पहिल्या भागापासून सनी देओलला सिक्वेलमध्ये कास्ट करण्यात आले आहे. आता सनी 'बॉर्डर 2' मध्येही प्रमुख भुमिका साकारणार आहे. इतकंच नव्हे नव्या पिढीतील काही कलाकार 'बॉर्डर 2'मध्ये झळकणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सनी देओलचा गदर 2 लवकरच ३०० कोटी क्लबमध्ये?

अनिल शर्मा दिग्दर्शित 'गदर 2' मध्ये सनी देओल शिवाय अमिषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, मनीष वाधवा, गौरव चोप्रा, सिमरत कौर आणि लव सिन्हा असे अनेक कलाकार झळकच आहेत.

चित्रपट तुफान कमाई करत असून 7व्या दिवशी चित्रपटाने 228 कोटींची कमाई केली आहे. आणि आता लवकरच सिनेमा ३०० कोटी क्लबमध्ये दाखल होईल अशी चर्चा आहे.