Sulochana Latkar: 'आई' गेल्यामुळे अमिताभ आणि धर्मेंद्र झाले भावुक, भावनिक होत शेअर केली पोस्ट

Sulochana Latkar Death: सुलोचना दीदींचं निधन झालं आणि संपूर्ण भारतीय मनोरंजन विश्वाने शोक व्यक्त केला.

सुलोचना यांनी मराठी इंडस्ट्री गाजवली याशिवाय बॉलिवूडमध्ये सुद्धा उत्तमोत्तम भूमिका साकारून स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.

सुलोचना यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अमिताभ आणि धर्मेंद्र अशा दिग्गज सुपरस्टार कलाकारांच्या आईची भूमिका साकारली. आईच्या निधनामुळे अमिताभ आणि धर्मेंद्र भावुक झाले आहेत.

धर्मेंद्र यांनी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला आणि अभिनेत्रीसोबतचा एक फोटो शेअर केला.

धर्मेंद्र यांनी रात्री 3.36 च्या सुमारास ट्विट केले आहे हा फोटो एका सिनेमातील आहे, ज्यात सुलोचना लाटकर यांनी धर्मेंद्रच्या आईची भूमिका केली होती.

फोटो शेअर करून धर्मेंद्र यांनी लिहिले आहे की, 'खूप मिस करेल तुम्हाला. असंख्य चित्रपटांमध्ये ती माझी आई होती. अशाप्रकारे ऑनस्क्रीन आई गेल्याने धर्मेंद्र आणि अमिताभ बच्चन भावुक झालेले दिसले.

अमिताभ यांनी सुलोचना दीदी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या भावुक पोस्ट लिहिली आहे. अमिताभ लिहितात.

“निरुपा रॉयजी नंतर सुलोचना यांनी माझ्या आईची भूमिका सर्वाधिक चित्रपटांमध्ये केली. सुलोचना जी या हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक मातृस्वरूप होत्या.

माझ्या 75 व्या वाढदिवशी त्यांनी मला पाठवलेले सुंदर हस्तलिखित पत्र मला अजूनही आठवते. मला मिळालेल्या सर्वात प्रिय भेटवस्तूंपैकी ही एक होती,” असे बच्चन म्हणतात.

अमिताभ पुढे लिहितात.. “आम्ही आमच्या सिनेविश्वातील आणखी एक महान व्यक्ती गमावली आहे - सुलोचना जी..

माझ्यासोबत अनेक चित्रपटांमध्ये भूमिका केलेल्या सौम्य, उदार, काळजीवाहू आई.. त्या काही दिवसांपासून आजारी होत्या..

आणि आज दुपारी त्या त्यांच्या स्वर्गीय निवासस्थानी निघून गेल्या. मी तिच्या कुटुंबासह तिच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून होतो.. पण शेवटी ही दुःखद बातमी मिळाली! अशा अक्षम्य परिस्थितीत आपण फक्त प्रार्थना करू शकतो.."