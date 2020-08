अभिनेता सूरज पांचोलीने इंस्टाग्रामवरुन घेतली एक्झिट, वाचा काय म्हणाला?

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूत आणि दिशा सालियनच्या मृत्युमुळे बॉलीवूडमधील अनेक कलाकार सोशल मिडियावर ट्रोल झाले आहेत. यामध्ये अभिनेता सूरज पांचोलीचं देखील नाव आहे. सूरज आणि दिशा यांच्यात चांगली मैत्री असल्याचं म्हटलं जात होतं ज्यामुळे या वादात त्याचं नाव अनेकदा घेतलं गेलं. मात्र सूरजने नंतर या गोष्टींवर स्पष्टीकरण देत त्याच्यामध्ये आणि दिशात कोणत्याही प्रकारची मैत्री नसल्याचं जाहीर केलं. हे ही वाचा: सोनू सूदने शेतक-याला भेट दिली म्हैस, म्हणाला 'पहिल्या कार खरेदीपेक्षाही जास्त उत्साही..' सूरज पांचोलीची गर्लफ्रेंड राहिलेल्या जिया खानच्या आईने देखील सुशांत प्रकरणात अनेक गोष्टींचा उलगडा केला. त्यात त्या सूरज आणि जिया बद्दलही अनेक गोष्टी बोलल्या ज्याची खूप चर्चा झाली. सूरज पांचोली या सगळ्या प्रकरणामुळे खूप ट्रोल झाला आणि त्याने इंस्टाग्रामलरु एक्झिट घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याचं म्हणणं आहे की त्याला निवांतपणे श्वास घेण्याची गरज आहे. सूरजने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट करत म्हटलं आहे 'अलविदा इंस्टाग्राम.आशा आहे तुमच्याशी पुन्हा भेट होईल जेव्हा हे जग चांगलं बनलं असेल. मला श्वास घेण्याची गरज आहे. #suffocated.' असं म्हणत सूरजने इंस्टाग्रामवरुन काही काळ ब्रेक घेतला आहे. सूरज मोठ्या प्रमाणात ट्रोल झाल्यावर त्याने एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की त्याची आई या गोष्टीमुळे हैराण आहे की मी हे सगळं पाहुन स्वतःला काही करुन तर घेणार नाही ना. त्याने सांगितलं होतं की सुशांतच्या मृत्युनंतर माझी आई माझ्याजवळ आली होती आणि मला विचारलं होतं जर तुझ्या मनात काही असेल तर तु आम्हाला सांगू शकतोस. आमच्याशी बोलू शकतोस. जिया खानच्या मृत्युप्रकरणात सूरज पांचोलीवर अनेक आरोप लावले गेले होते मात्र या प्रकरणाचा निर्णय आत्तापर्यंत झाला नाहीये. after sushant and disha salian controversy sooraj pancholi now leaves instagram



