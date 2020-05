ठरलं तर...अजय देवगणचा हा चित्रपट डिसेंबरमध्ये होणार प्रदर्शित

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाने लॉकडाऊन वाढतच चालले आहे. ते अजून किती दिवस चालेल हे काही सांगता येत नाही. काही ठिकाणी अर्थात ग्रीन झोनमधील व्यवहार हळूहळू सुरू झाले आहेत. मात्र अन्य ठिकाणचे व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. मनोरंजन व्यवसाय कधी सुरू होईल हे देखील सांगता येत नाही. त्यामुळे या मनोरंजन क्षेत्राचे बरेच नुकसान झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा फटका या व्यवसायाला बसलेला आहे. चित्रीकरण बंद आहे आणि चित्रपटगृहेही बंद आहेत. ती कधी सुरू होतील याचा नेम नाही. हे ही वाचा - सलमानने चाहत्यांना दिलं 'सरप्राईज', ईदच्या मुहूर्तावर नवा ब्रँड लॉंच त्यामुळे सध्या चित्रीकरण आणि पोस्ट प्राॅडक्शन पूर्ण असलेले चित्रपट पडद्याची वाटा पाहात आहेत. चित्रपटगृह बंद असल्याने बरेचसे चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरप्रदर्शित करण्याचा निर्णय दिग्दर्शक निर्माते घेत आहेत. तर काही चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या. यामध्ये आता अभिनेता अजय देवगणची मुख्य भूमिका असलेला 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' या चित्रपटाची भर पडली आहे. लॉकडाऊनमुळे या चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा चित्रपट 15 ऑगस्ट म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनी प्रदर्शित होणार होता. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता चित्रपट डिसेंबर महिन्यात प्रदर्शित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार हा चित्रपट डिसेंबर महिन्यात विजय दिवस म्हणजेच 16 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होऊ शकतो. या दिवशी भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळविला होता. त्याला यावर्षी 49 वर्ष पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने अजयचा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. विशेष म्हणजे हा चित्रपट 1971 साली झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. याबाबतीत प्राॅडक्शन हाऊसशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकलेला नाही. लॉकडाऊनमुळे बऱ्याच बिग बजेट चित्रपटांचे प्रदर्शन रखडले. घुमकेतू, गिलाबो सिताबो सारखे हिंदी चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शितही होत आहेत. मात्र काही चित्रपट लॉकडाऊननंतरच प्रदर्शित होणार आहेत. सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास फार वेळ लागणार आहे. अशामध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय चित्रपट दिग्दर्शक-निर्माते घेत आहेत. मात्र अजयचा हा बिग बजेच चित्रपट प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर वर्षाअखेरीस पाहायला मिळेल.

ajay devgan bhooj the pride of india movie release in december

Web Title: ajay devgan bhooj the pride of india movie release in december