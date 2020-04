बॉलिवूडचा 'सिंघम' कामगारांसाठी आला धावून...केली एवढ्या लाखांची मदत

मुंबई- कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे, सरकारने लाॅकडाऊन केला आहे. अन्य क्षेत्रांबरोबरच चित्रपटसृष्टीतील सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. चित्रीकरण बंद असल्यामुळे चित्रपटसृष्टीलाही मोठा फटका बसलेला आहे. पडद्यामागे काम करणाऱ्या कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे.

हे ही वाचा: जुनं ते सोनं..जुन्या मालिकांचा अलौकिक ठेवा पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला

अनेक बाॅलीवूड कलाकार या कामगारांना मदतीचा हात देत आहेत. आता बाॅलीवूडचा 'सिंघम' अजय देवगण कामगारांच्या मदतीसाठी धावून आला आहे. त्याने ५१ लाख रुपयांचा धनादेश कामगारांची संघटना असलेल्या फेडरेशनकडे सुपूर्द केला आहे.

हिंदी चित्रपटसृष्टीत पडद्यामागे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. छोट्या तसेच मोठ्या पडद्यासाठी ही कामगार मंडळी काम करीत असतात. त्यांना दररोज मेहनताना दिला जातो. या मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशावरंच त्यांचा घरखर्च चालत असतो. आता जवळपास महिनाभर किंवा त्याहून अधिक काळ चित्रीकरण बंद राहणार असल्यामुळे त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा घरखर्च चालणे आता कठीण झाले आहे. त्यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार मंडळी त्यांच्यासाठी देवासारखी धावून आली आहेत. कित्येक कलाकार मंडळी आता आपापल्या परीने या कामगारांना मदत करीत आहेत.

दिग्दर्शक रोहित शेट्टी, अभिनेता सलमान खान आदी कलाकारांनी त्यांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. सलमान खानने पंचवीस हजार कामगारांची यादीच फेडरेशनकडे मागितली आहे. त्यांच्या बॅक खात्यामध्ये तो पैसे जमा करणार आहे. आता अभिनेता आणि निर्माता अजय देवगणने ५१ लाख रुपयांची मदत या कामगारांना केली आहे. 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लाॅईज' अर्थात FWICE फेडरेशनला त्याने ही मदत दिली आहे. ही फेडरेशन आता तांत्रिक काम करणाऱ्या कामगारांसाठी मदत करणार आहे. याबाबतची माहिती फेडरेशनचे अशोक पंडित यांनी दिली.

Dear @ajaydevgn, we thank U for your generous contribution of ₹51 lakhs towards @fwice_mum, for the benefit of our 5 lakh #CineWorkers. U have proved time & again, especially in times of crisis, that U are a real life #Singham. God bless U.#FWICEFightsCorona #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/e2NZ0V3q52