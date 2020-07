अक्षय कुमारच्या 'बेलबॉटम' सिनेमाचं ऑगस्टमध्ये सुरु होणार शूटींग..

मुंबई- अभिनेता अक्षय कुमारचा 'बेलबॉटम' हा सिनेमा त्याची घोषणा केल्यापासूनंच चर्चेत आहे. म्हणूनंच अक्षय कुमारच्या या सिनेमाने शूटींगसाठी मैदानात उतरायचं ठरवलं आहे. भारतात कोरोना व्हायरसचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढतंच चालला आहे. त्यामुळे भारतातील ही परिस्थिती पाहता या सिनेमातील सर्व कलाकार, निर्माते आणि दिग्दर्शक शूटींगसाठी यू.केला जाण्याची तयारी करत असल्याचं कळतंय. हे ही वाचा: चाहत्याने विचारलं सलमान, अरबाज आणि सोहेलमध्ये कोण आहे फेव्हरेट? यूलिया वंतूरने असं दिलं उत्तर... अक्षय कुमारच्या 'बेलबॉटम' या सिनेमाची शूटींग पुढच्या महिन्यात म्हणजेच ऑगस्टमध्ये सुरु होणार आहे. या सिनेमाचं पहिलं शेड्युल ऑगस्ट महिन्यात सुरु करणार आहेत. भारतात कोरोना व्हायरचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता अनेक निर्माते त्यांच्या प्रोजेक्ट्सची शूटींग मुंबई बाहेर करण्याचा विचार करत आहेत. ते अशा ठिकाणाचा शोध घेत आहेत जिथे कोरोना व्हायरसचा प्रभाव कमी प्रमाणात असेल आणि सरकारने शूटींगसाठी तिथे परवानगी दिली असेल. या सिनेमाच्या निर्मात्यांनी सुरुवातीला सिनेमाचं पहिलं शेड्युल हे मुंबईमध्येच करण्याचं ठरवलं होतं कारण हा एक पिरिएड ड्रामा आहे त्यामुळे भारतातंच यासाठी जास्त सुविधा मिळत होती. मात्र मार्च महिन्यात आलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे आता भारतातील परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली आहे. तसंच सरकारनेही कडक नियमांअंतर्गत काम करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. म्हणूनंच या सिनेमाच्या निर्मात्यांनी एक निर्णय घेतला. संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करुन शेवटी निर्मात्यांनी या सिनेमाची पूर्ण शूटींग यूकेमध्ये करण्याचा विचार केला आहे. 'बेलबॉटम' या सिनेमात अक्षय कुमारसोबत वाणी कपूर, हुमा खुरेशी, लारा दत्ता यांसारखे कलाकार आहेत तर रंजीत एम तिवारी या सिनेमाचं दिग्दर्शन करत आहेत. सिनेमाच्या निर्मात्यांनी पुढच्या वर्षी २ एप्रिल रोजी सिनेमा रिलीज करणार असल्याची घोषणा केली आहे. याआधी दिग्दर्शक रंजीत यांनी २०१७ मध्ये रिलीज झालेल्या 'लखनऊ सेंट्रल' या सिनेमाचं देखील दिग्दर्शन केलं आहे. akshay kumar and vaani kapoor bell bottom shooting begin in the uk in august

