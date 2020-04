अक्षय कुमारने आता बीएमसीला मोठी रक्कम दान करत योद्धांना म्हणाला #DilseThankyou

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना व्हायरसच्या या संकटासोबत लढण्यासाठी सतत मदतीचा हात पुढे करताना पाहायला मिळतोय..काही दिवसांपूर्वी २५ कोटी एवढी मोठी रक्कम दान केल्यानंतर आता अक्षय कुमारने पुन्हा एकदा मदत केली आहे..यावेळी अक्षयने बीएमसीला मदत केली आहे..डॉक्टरांसाठी पीपीई, मास्क आणि रॅपिड टेस्ट किट सारख्या खरेदीसाठी ३ कोटी रुपये दान केले आहेत..

coronavirus: मराठी कलाकारांनी 'या' हटके पद्धतीने केलं लोकांना घरात राहण्याचं आवाहन

सांगायचं झालं तर डॉक्टरांकडून सतत पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टीव्ह इक्विपमेंट) दिलं जावं अशी मागणी होत होती..हे एक असं किट आहे जे घातल्यानंतर डॉक्टर कोरोनाबाधित रुग्णांवर इलाज करु शकतात आणि याच्या मदतीने ते स्वतः या संसर्गाच्या विळख्यात येण्यापासून स्वतःला वाचवू शकतात..व्यापार तज्ज्ञ तरण आदर्श यांनी ट्वीट करुन याबाबत माहिती दिली आहे..

#Update : After contributing ₹ 25 cr to #PMCares , #AkshayKumar contributes ₹ 3 cr to #BMC to assist in the making of PPEs, masks and rapid testing kits... #COVID19Pandemic #CoronaVirus #Covid_19 #COVID19

नुकतंच अक्षय कुमारने या संकटात घरदार विसरुन आपली सेवा करणा-या कर्मचा-यांसाठी देखील खास मेसेज दिला आहे..डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कामगार आणि काही सरकारी कर्मचारी त्यांच्या घरापासून लांब राहत देशाला या संकटातून वाचवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत अशा योद्धांना अक्षयने 'दिल से थँक्यु' म्हणत आभार व्यक्त केले आहेत..अक्षयच्या या पोस्टनंतर बॉलीवूडमध्ये दिलसे थँक्यु म्हणणा-यांची रांग लागली आहे.. मौनी रॉय, विकी कौशल, कतरिना, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा आणि इतरही सेलिब्रिटींनी हा #DilseThankyou हॅशटॅग वापरत या योद्धांना धन्यवाद दिले आहेत..

याआधी अक्षय कुमारने पीएम नरेंद्रमोदी यांच्या केअर फंडमध्ये २५ कोटी एवढी मोठी रक्कम दान केली होती..अक्षयने स्वतः ट्वीट करुन याबाबत माहिती देताना म्हटलं होतं, 'ही ती वेळ आहे ज्यावेळी आपल्याला केवळ लोकांच्या आयुष्याची किंमत असायला हवी. यासाठी आपण जे काही करु शकतो ते केलं पाहिजे. मी माझ्या बचतीमधून नरेंद्र मोदी यांच्या 'पीएम केअर फंड'मध्ये २५ कोटी रुपये दान करण्याचं वचन देतो. जीव वाचवा..जीव आहे तर जीवन आहे..'

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. https://t.co/dKbxiLXFLS

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 28, 2020