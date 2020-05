लॉकडाऊनमध्ये अक्षय कुमारने केली शूटींगला सुरुवात, सेटवरील फोटो व्हायरल

मुंबई- अभिनेता अक्षय कुमार त्या बॉलीवूड अभिनेत्यापैकी एक आहे ज्याने कोरोना व्हायरसच्या या जागतिक संकटात लोकांमध्ये हरत-हेने जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईमध्ये अक्षय कुमार वेगवेगळ्या गोष्टी करुन लोकांना सतर्क आणि सुरक्षित राहण्यासाठी सांगताना दिसला. सध्या संपूर्ण देशात कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन सुरु आहे आणि संपूर्ण देश ठप्प आहे. त्यातंच सर्वप्रकारचे शूटींग्स देखील बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. मात्र असं असताना दोन महिन्याच्या या मोठ्या ब्रेकनंतर शूटींगसाठी सेटवर उतरलेला पहिला अभिनेता अक्षय कुमार असणार आहे. हे ही वाचा : ईदच्या निमित्ताने सैफ अली खान बनला शेफ, पाहा काय बनवलं स्पेशल.. अक्षय कुमार शूटींगसाठी सेटवर आहे आणि तो शूटींग करतानाचे फोटो सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. आता अनेकांना हात प्रश्न पडलाय की देशाला कोरोना व्हायरसच्या या संकट काळात जागरुकतेचे धडे देणारा अक्षय कुमार शूटींगसाठी का तयार झाला? अनेकांना पडलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे केंद्र सरकार. होय. हे शूटींग कोणत्याही सिनेमाचं नाहीये.अभिनेता अक्षय कुमार केंद्र सरकार द्वारे चालवण्यात येणा-या कोरोनाविषयीच्या जागरुकता अभियानाचा एक हिस्सा आहे. या पेड अभियानाचं दिग्दर्शन आर. बल्की यांनी केलं आहे. २०१८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या अक्षय कुमारच्या पॅडमॅन या सिनेमाचं दिग्दर्शनही आर.बल्की यांचं होतं. आर.बल्की यांनी गेल्या वर्षी अक्षय कुमारच्या मिशन मंगल या सिनेमाची कथा सुद्धा लिहिली होती. या अभियानाचं शूट करताना कोरोनामुळे लागू असलेल्या सर्व नियमांचं पालन करण्यात आलं असल्याचं कळतंय. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार या अभियानासाठी पोलिस आणि महानगरपालिकांची परवानगी घेण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर सेटवर कोविड-१९ संदर्भात जी नियमावली आखून दिलेली आहे त्याचं पालन करण्यात येईल याच अटीवर त्यांना शूटींगटी परवानगी देण्यात आली आहे. akshay kumar is the first who resume shooting which is an awareness campaign with r balki

