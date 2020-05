महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बॉलिवूडच्या पॅडमॅनचा पुढाकार, करतोय हे महत्त्वपूर्ण काम

मुंबई ः कोरोना हे महाभयंकर संकट संपूर्ण देशावर ओढावलं. आणि यामध्ये लाखो लोक कोरोनाग्रस्त झाले आहेत. अनेक कामगार, मजूर आपल्या गावी, घरी परतण्यासाठी अजूनही धडपड करत आहेत. काहींनी तर पायीच आपलं घर गाठायचा निर्णय घेतला तर रस्त्यावर राहणाऱ्या मजुरांची परिस्थितीही बिकट आहे. मजुर, गरजू, कामगारांना मदत करण्यासाठी सामाजिक संस्थांसह अनेक मंडळी पुढे येत आहेत. सरकारही अधिकाधिक मजुरांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. शिवाय कलाविश्वातून देखील मदतीचा ओघ सुरुच आहे.

अभिनेता अक्षय कुमारने देखील कोरोना विरुद्धच्या लढाईमध्ये आतापर्यंत करोडो रुपयांची मदत केली आहे. तसेच वैद्यकीय कर्मचारी, पोलिस यांनाही त्याने आपल्या परीने मदत केली आहे. हे युद्ध जिंकायचं असेल तर साऱ्यांनी एकत्र येऊन एकमेकाला मदत करणं फार गरजेचं आहे हेच तो वारंवार सांगत आला आहे. रुपेरी पडद्यावरील हा हिरो आता महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी काळजी घेत आहे. महिलांना सॅनिटरी पॅड पुरवण्याचे काम अक्षयने सध्या हाती घेतले आहे. महिलांची सुरक्षितताही आपल्याच हाती आहे असे म्हणत अक्षयने एक ट्विट केले आहे.

A great cause needs your support. Covid doesn’t stop periods, help provide sanitary pads to underprivileged women across Mumbai. Every donation counts : https://t.co/gty1PeX3CT https://t.co/CDgPkoGH82 — Akshay Kumar (@akshaykumar) May 21, 2020

आम्ही महिलांना सॅनिटरी पॅड पुरवत आहोत तुम्हीही यासाठी मदत करा, असे त्याने म्हटले आहे. 'तुमच्या मदतीची आता गरज आहे. कोरोनामुळे काही महिलांची मासिक पाळी थांबत नाही. आम्ही गरजू महिला आणि मुलींना सॅनिटरी पॅडचे वाटप करत आहोत. मासिक पाळीमुळे महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मुंबईतील गरजू महिलांसाठी आम्ही हा उपक्रम सुरु केला आहे. सगळ्यांनी मिळून यासाठी दान करा.' असे ट्विट अक्षयने केले आहे. कोरोना सारखं संकट आपल्यावर ओढावलेलं असताना गरिब आणि गरजू महिलांच्या स्वच्छता आणि आरोग्याकडेही लक्ष देणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे अक्षयने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललेलं आहे.

अक्षयने यापूर्वी पॅडमॅन या चित्रपटाद्वारे मासिक पाळी आणि महिलांचे प्रश्न रुपेरी पडद्यावर योग्य पद्धतीने मांडले होते. त्याचा हा चित्रपट चांगलाच हिट ठरला होता. आता खऱ्या आयुष्यातही तो पॅडमॅन बनला आहे. तो या संकटात वेळोवेळी मदत करत आहे. त्याने आरोग्य तसेच डॉक्टर कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई किटचीही व्यवस्था केली होती. त्याचबरोबरीने पोलिसांना हेल्थ सेन्सर बॅण्डही दान केले. अक्षय इथवरच थांबला नाही तर त्याने 25 कोटींहून अधिक रुपयांची मदत या लढाईमध्ये केली आहे. खरंच खऱ्या आयुष्यातही अक्षय तितकाच दानशुर आहे.

