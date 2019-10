नवरात्रीत अक्षय कुमारने लक्ष्मीच्या रुपात केले पोस्टर रिलीज  

मुंबई : लक्ष्मी बॉम्ब. नावच शॉकिंग आणि उत्सुकता निर्माण करणारे आहे. तसाच अक्षय कुमारच्या या नव्या चित्रपटाचा पोस्टरही शॉकिंग आणि उत्सुकता निर्माण करणारा आहे. अक्षयने त्याचा 'कर्म्फट झोन' सोडत लाल साडी नेसत लक्ष्मीचे रुप परिधान केले आहे.

लक्ष्मी बॉम्ब या अक्षय कुमारच्या नव्या चित्रपटाचे पोस्टर आज रिलीज करण्यात आले. लाल रंगाच्या साडीत तो दुर्गेच्या मूर्तीसमोर उभा आहे. दुर्गेच्या या मूर्तीत ती महिशासूराचा वध करताना दिसत आहे.

Navratri is about bowing to the inner goddess and celebrating your limitless strength.On this auspicious occasion,I am sharing with you my look as Laxmmi.A character I am both excited and nervous about... but then life begins at the end of our comfort zone...isn’t it? #LaxmmiBomb pic.twitter.com/TmL9U1OXdk

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 3, 2019