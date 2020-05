लॉकडाऊनमध्येही उद्या होणार डॅडी अरुण गवळींच्या मुलीचा विवाह, 'या' मराठी अभिनेत्यासोबत 'दगडी चाळी'मध्ये पार पडणार लग्नसोहळा

मुंबई- अरुण गवळीचं नाव तर तुम्ही ऐकलंच असेल. मुंबईच्या दगडी चाळीतील ते डॅडी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या आयुष्यावर दोन वर्षांपूर्वी 'डॅडी' नावाचा सिनेमाही आला होता. अभिनेता अर्जुन रामपालने या सिनेमात डॅडींची भूमिका साकारली होती. सिनेमासारखीच एक घटना दगडी चाळीत पुन्हा एकदा होणार आहे आणि ते ही या लॉकडाऊनमध्ये. होय डॅडी म्हणजेच अरुण गवळी यांची मुलगी उद्या शुक्रवारी लग्नबेडीत अडकणार आहे. भारतात कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे जिथे वरुण धवन-नताशा दलाल आणि अली फजल-रिचा चढ्ढा सारख्या प्रसिद्ध सेलिब्रिटी जोड्यांची लग्न खोळंबली आहेत तिथेच अरुण गवळी यांची मुलगी योगिता गवळीच उद्या लग्न पार पडणार आहे. हे ही वाचा: लॉकडाऊनमध्ये शिल्पा शेट्टीच्या उगवल्या मिश्या..म्हणाली पार्लर कधी सुरु होणार? योगिता गवळीचं लग्न मराठी अभिनेता अक्षय वाघमारेसोबत मुंबईतील दगडी चाळीतंच पार पडणार आहे. या लग्नासाठी पुणे आणि मुंबईच्या पोलिसांकडून खास परवानगी घेण्यात आली आहे. हे दोघंही उद्या शुक्रवार ८ मे रोजी विवाहबंधनात अडकतील. अक्षय आणि योगिताचं लग्न २९ मार्चला होणार होतं मात्र लॉकडाऊनच्या कारणामुळे ते रद्द करण्यात आलं. अक्षयने सांगितलं, 'आम्ही पोलिसांकडून खास परवानगी मागितली होती जी आम्हाला मंगळवारी रात्री ईमेलवर मिळाली आहे. आणि म्हणून आम्ही लगेचच लग्नाची तारीख ८ मे ठरवली. लग्नाची खरेदी २९ मार्चला लग्न होणार असल्याने आधीच झाली होती. त्यामुळे कोणतीच तयारी अर्धवट राहिलेली नाही. हा लग्नसोहळा लहान स्वरुपात होणार आहे ज्यामध्ये कुटुंबातील काही सदस्य आणि जवळचे मित्र-मैत्रीणी यांचा समावेश असेल.' यापुढे जाऊन अक्षय सांगतो, 'लग्न मुंबईतील अरुण गवळी यांच्या निवासस्थानी दगडी चाळीतंच होणार आहे. गवळी २००८ मधील हत्येच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. पॅरोलवर त्यांना लग्नसोहळ्यात उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळाली आहे. हे देखी एक कारण आहे की आम्ही लग्नस्थळासाठी त्यांच्या घराचीच निवड केली. आम्हाला असं वाटत होतं की या खास दिवशी त्यांनी आमच्यासोबत रहावं आणि आम्हाला आशिर्वाद द्यावेत.' लग्नसोहळ्या दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगचं पूर्णपणे पालन केलं जाईल. सॅनिटायझर आणि मास्क याची पूर्ण व्यवस्था केली गेली आहे. तसंच मोजकेच लोक या लग्नसोहळ्यात सामील होणार आहेत. तसंच अक्षयने सांगितलं की, लॉकडाऊन संपल्यानंतर एक मोठं रिसेप्शन ठेवलं जाईल मात्र त्यासाठी आम्ही योग्य वेळेची वाट पाहतोय. akshay waghmare will tie knot with daddy arun gawlis daughter yogita gawli this friday

