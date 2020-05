तुम्हीच खरे हिरो आहात म्हणत कोरोना वॉरियर्सना आलिया भट्टने दिले 'हे' सरप्राईज

मुंबई : आर्थिक मदत, धान्य वाटप, कामगार-गरजूंच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी आज प्रत्येक जण धडपडत आहे. एकजुटीने या संकटाचा सामना करुया आणि कोरोनाला हरवूया म्हणत आज सारेच जण एकमेकाला मदत करण्यास पुढाकार घेत आहेत. यामध्ये कलाकार मंडळी तर आघाडीवर आहेतच. पण त्याचबरोबरीने गरजू तसेच कामगारांना मदतीचा हात देत त्यांचा आत्मविश्वास वाढवत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी वैद्यकीय कर्मचारी, पोलिस रात्रंदिवस काम करीत आहेत. खरं तर हे कर्मचारी खरे हिरो आहेत. या खऱ्या हिरोंना अभिनेत्री आलिया भट्टने स्वीट सरप्राईज दिलं आहे.

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्या जीवाची बाजी लावणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमलावं म्हणून आलियाने एक नवीन कल्पना केली. तिने मुंबईतील साऱ्या डॉक्टर्सना एक सरप्राईज गिफ्ट पाठवलं आहे. या गिफ्टचा फोटो एका हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. आणि आलियाचे आभार मानले आहेत. या गिफ्टमध्ये काही स्नॅक्स आणि चॉकलेट आहे. त्याचबरोबरीने तिने एक मॅसेज देखील या गिफ्टबरोबर पाठवला आहे. 'धन्यवाद, तुम्ही नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी सारं काही करत आहात. तुम्हीच खरे हिरो आहात.' असे आलियाने या मॅसेजमध्ये म्हटले आहे.

Thank you @aliaa08 for such a sweet surprise..much appreciated in these bitter times of pandemic..!! pic.twitter.com/6eBP1Czf9r

— Dr. Shripad Gangapurkar (@Shripad97) May 17, 2020