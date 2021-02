कॉग्रेस रिहानाच्या बाजूनं ? राम कदम यांची जहरी टीका 

मुंबई - अमेरिकन पॉप गायिका रिहानानं सोशल मीडियावर जो धिंगाणा घातला आहे त्यावरुन ती चांगलीच ट्रोल झाली आहे. त्यामुळे तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीकाही होत आहे. एका दागिन्याच्या कंपनीचे ब्रँण्डिंग करताना रिहानानं टॉपलेस फोटोशुट केल्याचे समोर आले आहे. त्यात तिनं त्याप्रकारचे फोटोशुट करताना गणपतीचे पेंडेंट गळ्यात घातले आहे. यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या भावना दुखावल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे नेटक-यांनी तिला धारेवर धरले आहे.

रिहानावर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. तिला परखड शब्दांत सुनावले आहे. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी रिहानावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी याबरोबर कॉग्रेसवरही आगपाखड केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनावर रिहानानं व्टिट केले होते. त्यामुळे ती चर्चेत आली होती. त्या व्टिटची देशपातळीवर दखल घेण्यात आली होती. रिहाना बरोबर इतर परदेशी सेलिब्रेटींनीही व्टिट करुन शेतक-यांना पाठींबा दिल्यानं राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. भारतातील शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा जगभर चर्चेत आला होता..

मात्र रिहानानं ज्यावेळी टॉपलेस फोटो शेअर केला तेव्हा तिच्यावर शिव्यांचा वर्षाव होऊ लागला. तिनं तो फोटो शेअर करताना भगवान गणपती यांचे पेडेंट गळ्यात घातले होते. त्यामुळे नेटकरी तिच्यावर चिडले होते. . तिच्या या फोटोंवर भारतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भाजपा नेते राम कदम यांनी रिहानाच्या या टॉपलेस फोटोंवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. रिहानाने लॉन्जरी ब्रँडसाठी फोटोशूट केले आहे. या फोटोशूटमध्ये ती टॉपलेस पोज देताना दिसत आहे आणि तिच्या गळ्यात गणपतीचे पेडेंट आहे. टॉपलेस फोटोमध्ये अशा प्रकारे गणपतीचे पेंडेट परिधान केल्याचे पाहून सोशल मीडियावर रिहानावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. सोशल मीडियावर रिहानावर प्रचंड टीका होत आहे.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB

— Rihanna (@rihanna) February 15, 2021