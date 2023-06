Madona Hospital News: अमेरिकन गायिका मॅडोना ICU मध्ये भरती, या कारणाने आयुष्य धोक्यात ?

Madona Hospital News: अमेरिकन गायिका मॅडोनाच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. खरंतर सिंगर मॅडोना गेल्या अनेक दिवसांपासून बॅक्टेरियाच्या संसर्गामुळे आयसीयूमध्ये दाखल आहेत. मॅडोनाचे मॅनेजर गाय ओसेरी यांनी ही माहिती सर्वांसोबत शेअर केली आहे. ते म्हणतात की मॅडोनाला गेल्या शनिवारी संसर्ग झाला होता, त्यामुळे तिला अनेक दिवस ICU विभागात ठेवावे लागले.

(American singer Madonna admitted to ICU, because of this life is in danger?)