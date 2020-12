अभिनेत्री किम शर्माला डेट करत असल्याच्या चर्चांवर अमित साधने सोडलं मौन

मुंबई- सलमान खानचा सिनेमा 'सुल्तान', 'काय पो छे', 'गोल्ड', 'शकुंतला देवी' या सिनेमांमध्ये झळकलेला अभिनेता अमित साध याचं नाव सध्या अभिनेत्री किम शर्मासोबत जोडलं जातंय. दोघेही एकमेकाला डेट करत असल्याची चर्चा आहे. या चर्चा तेव्हा सुरु झाल्या जेव्हा 'मोहब्बते' फेम अभिनेत्री किम शर्मा आणि अमित साधला एकत्र पाहिलं गेलं. आता या चर्चांवर अमितने मौन सोडलंय. हे ही वाचा: रामगोपाल वर्मा यांच्या 'कोरोना व्हायरस' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज अभिनेत्री किम शर्मासोबत नाव जोडलं जाण्याच्या चर्चांवर अमित साधने म्हटलंय, ''या सगळ्या अफवा आहेत. मला या अशा बातम्यांनी काहीही फरक पडत नाही.'' मुंबई मिररसोबत बोलताना अमित म्हणाला की, ''आम्ही गोव्यामध्ये एक रेस्टॉरंटमध्ये अचानक एकमेकांसमोर आलो. यावेळी आम्ही एकमेकाला ग्रीट केलं. बस्स एवढंच होतं.'' अमित पुढे सांगतो की तो लपून प्रेम करणारा नाहीये. ''माझ्यावर अशा रिपोर्ट्सचा काहीही फरक पडत नाही मात्र आपण आपल्या इंडस्ट्रीतील आणि देशातील महिलांबाबत अशा प्रकारच्या चूकीच्या गोष्टी बोलल्या नाही पाहिजेत.'' अमित ऑक्टोबर पासून टूरवर आहे. तो पहिले पटियाला आणि मनालीमध्ये शूटींग करत होता. त्यानंतर तो मुंबईत परतला आणि पुन्हा ब्रेक घेण्यासाठी गोव्याला गेला. गोव्यामध्ये दिवाळी सेलिब्रेट केल्यानंतर तो आता दुबईमध्ये आहे. अभिनेत्री किम शर्मा एकेकाळी क्रिकेटर युवराज सिंहची अनेक काळापर्यंत गर्लफ्रेंड होती. तिने हर्षवर्धन राणेलाही डेट केलं आहे. किम आणि हर्षवर्धनचं ब्रेकअप झाल्यानंतर दोघे वेगळे झाले होते. amit sadh breakout on rumours of dating kim sharma says will never romance in hiding

Web Title: amit sadh breakout on rumours of dating kim sharma says will never romance in hiding