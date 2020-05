अमिताभ बच्चन-आयुष्मानची मजेशीर जुगलबंदी, 'गुलाबो सिताबो'चा ट्रेलर सोशल मीडियावर ठरतोय हिट

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून बी टाऊनमध्ये आणि सोशल मीडियावर बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि अभिनेता आयुष्मान खुराणा यांची मुख्य भूमिका असलेल्या 'गुलाबो सिताबो' चित्रपटाची बरीच चर्चा होती. अखेर या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. शूजित सरकार दिग्दर्शित हा चित्रपट हलका फुलका असा विनोदीपट आहे. अमेझॉन प्राईमच्या अधिकृत ट्विटर अकऊंटवर 'भेटा मिर्झा आणि बंकीला' असं म्हणत त्यांनी या चित्रपटाचा ट्रेलर शेअर केला आहे. या ट्रेलरमध्ये मिर्झा आणि बंकीची नोकझोक दाखवण्यात आली आहे.

ट्रेलरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आयुष्मानने एका भाडेकरूची भूमिका साकारली आहे. ट्रेलरची सुरवात आयुष्मानच्या चिडचिडीने होते. आयुष्मान लखनऊच्या एका हवेलीत भाडेकरू म्हणून राहत असतो. आणि या हवेलीचे मालक असतात अमिताभ बच्चन. त्यांना आयुष्मान अजिबात आवडत नसतो. त्याला हवेलीतून बाहेर काढण्यासाठी ते बरेच प्रयत्न करत असतात. पण आयुष्मान त्यांच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरवतो.

Meet Mirza & Baankey, a jodi whose banter on a scale of 1-10, stands at 100

