अमिताभ बच्चन बनले अवयवदाता, चाहते म्हणाले 'तुम्हाला तर हेपॅटायटिस आहे'

मुंबई- बॉलीवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन अनेकांचे आदर्श आहेत. ते सोशल मिडियावर नेहमीच ऍक्टीव्ह असतात. अनेकदा ते असे मेसेज आणि उदाहरणं शेअर करत असतात ज्यामुळे लोकांना भरपूर काही शिकायला मिळतं. आता अमिताभ यांनी असं ट्विट केलं आहे की त्यांनी त्यांचं शरिर दान केलं आहे. यावर त्यांच्या चाहत्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत.

अमिताभ बच्चन यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, 'मी अंगदान कर्ता असल्याची थपश घेतली आहे. मी याच्या पावित्र्याची हिरवी रीबीन घालत आहे.' या कॅप्शनसोबत त्यांनी एक फोटो देखील पोस्ट केला आहे ज्यामध्ये त्यांनी हिरवी रीबीन कोटला लावलेली दिसून येतेय. अमिताभ बच्चन यांच्या या ट्विटवर अनेक चाहते प्रतिक्रिया देत आहेत.

T 3675 - I am a pledged ORGAN DONOR .. I wear the green ribbon of its sanctity !! pic.twitter.com/EIxUJzkGU6 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020

एकाने लिहिलंय, 'सर तुम्हाला तर हेपॅटायटिस बी आहे. तुमचं शरिर कोणा दुस-याला ट्रांसप्लांट केलं जाऊ शकत नाही. सोबतंच तुमचं लीव्हर देखील ट्रांसप्लांट केलेलं आहे आणि तुम्ही रोगप्रतिकारक औषधांवर आहात. मी तुमच्या अवयव दान करुन आयुष्य वाचवण्याच्या इच्छेचं कौतुक करतो मात्र माफ करा तुम्ही वैज्ञानिकदृष्ट्या अवयवदाता होऊ शकत नाहीत. जनजागृतीबद्दल धन्यवाद सर.'

या ट्विटवर उत्तर देण्यासाठी आणखी एक ट्विट आहे ज्यामध्ये उत्तर देत म्हटलंय, ते डोळे, किडनी, हृदय दान करु शकतात तेव्हा हा मुर्खपणा थांबवा, निदान त्यांचा मेसेज तरी चांगला आहे.

