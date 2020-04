बिग बी अमिताभ यांचा 'हा' मराठी सिनेमा प्रदर्शित न करण्याचा घेतला निर्मात्यांनी निर्णय

मुंबई- सध्या करोना विषाणूचा वाढता संसर्ग पाहता संपूर्ण देशात २१ दिवस लॉकडाऊन सुरु आहे.. या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये कोणीही घराबाहेर पडू नये असे आवाहन करण्यात आले. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. या लॉकडाऊनमुळे प्रत्येक जण घरात बसून सोशल डिस्टंन्सिंग पाळत आहेत. अशांतच देशभरातील शुटींग देखील बंद करण्यात आले आहेत.. कोरोनाचा वाढवता प्रादुर्भाव पाहता सर्व चित्रपटगृह बंद आहेत त्यामुळे त्यावेळी प्रदर्शित झालेले काही चित्रपट प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात जाऊन पाहता आले नाहीत.. म्हणून असे काही चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. यातच बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांची मुख्य भूमिका असेलेला 'एबी आणि सीडी' मराठी चित्रपट हा आता चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार नाही असा निर्णय चित्रपटाचे निर्माते अक्षय बर्दापूरकर यांनी घेतला आहे. हे ही वाचा: सुबोध भावेचा पोलिसांना घाणेकरांच्या स्टाईलमध्ये 'कडक' सलाम हा चित्रपट लॉकडाऊन आधी प्रदर्शित करण्यात आला होता. त्यावेळी चित्रपटगृह बंद करण्याचे आदेश आल्याने अनेक चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्यांचे चित्रपट ओटीटी म्हणजेच डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा प्रदर्शित केले. मात्र ‘एबी आणि सीडी’च्या निर्मात्यांनी चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका वृत्तपत्राशी बोलताना अक्षय म्हणाले की, सध्याची परस्थिती फारच गंभीर आहे. आणि हे सगळं आटोक्यात यायला वेळ जाणार आहे. त्यामुळे आम्ही हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्म वर प्रदर्शित करण्यासंदर्भात आमचं बोलणं सुरु आहे.' या चित्रपटात बिग बीं सोबत अभिनेते विक्रम गोखले देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. याशिवाय अभिनेत्री सायली संजीव, अभिनेते सुबोध भावे, अक्षय टांकसळे आणि इतर कलाकार देखील महत्वपूर्ण भूमिकेत आहेत. amitabh bachchan first marathi flim will release on ott platform



