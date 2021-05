बिग बींनी घेतला लशीचा दुसरा डोस; चाहत्यांसोबत शेअर केला खास विनोद

बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन Amitabh Bachchan यांनी नुकताच कोरोना प्रतिबंधक लशीचा Covid 19 vaccine दुसरा डोस घेतला. गेल्या महिन्यात बिग बी यांनी पहिला डोस घेतला होता. याबद्दल चाहत्यांना माहिती देण्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये अमिताभ लस घेताना दिसत आहेत. त्यांनी फोटोला दिलेल्या मजेशीर कॅप्शनने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. (Amitabh Bachchan gets second dose of Covid 19 vaccine shares photo with funny caption)

लस घेतानाचा फोटो शेअर करत अमिताभ यांनी कॅप्शन दिले, ‘दुसरा पण झाला, क्रिकेटचा नाही तर कोरोनाचा.. सॉरी सॉरी खूपच वाईट विनोद होता.’ फोटोमध्ये अमिताभ यांनी मास्क घातलेला दिसत आहे. त्याचबरोबर ते संपूर्ण काळजी घेत असल्याचंही यातून दिसून येत आहे. अमिताभ यांच्या या फोटोला आणि कॅप्शनला नेटकऱ्यांची पसंती मिळाली आहे. या फोटोला नऊ लाखांहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत.

एप्रिल महिन्यामध्ये बच्चन कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी कोरोनाची पहिली लस घेतली होती. फक्त अभिषेकने पहिला डोस घेतला नव्हता. तेव्हा अभिषेक ‘दसवी’ या चित्रपटाच्या शूटींगसाठी मुंबईबाहेर गेला होता. त्यामुळे त्याला पहिला डोस कुटुंबीयांसोबत घेता आला नव्हता.

गेल्या वर्षी अमिताभ बच्चन यांच्यासह अभिषेक बच्चन, आराध्या आणि ऐश्वर्या बच्चन यांना कोरोनाची लागण झाली होती. कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतर अमिताभ आणि अभिषेक बच्चन तातडीने रुग्णालयात दाखल झाले होते. त्यावेळी अमिताभ यांच्या चाहत्यांनी ते लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली होती. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर अमिताभ यांनी सर्व चाहत्यांचे आभार मानले होते आणि त्यांना कोरोना नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन केलं होतं.