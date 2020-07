अमिताभ यांच्या प्रतिक्षा बंगल्यातील झाड कोसळलं, मुलांची लग्न, सणवार यांसारख्या अनेक क्षणांचं साक्षीदार होतं हे गुलमोहराचं झाड..

मुंबई- मेगास्टार अमिताभ बच्चम सिनेमांव्यतिरिक्त सोशल मिडियावर देखील तितकेच ऍक्टीव्ह असतात. इतकंच नाही तर त्यांचे ब्लॉग्सही तितकेच प्रसिद्ध आहेत. नुकताच त्यांनी एक ब्लॉग लिहिलाय ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या काही जुन्या आठवणी शेअर केल्या आहेत. या ब्लॉगमध्ये अमिताभ यांनी त्यांचं पूर्ण कुटुंब जेव्हा प्रतिक्षा बंगल्यामध्ये शिफ्ट झालं होतं तेव्हाच्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत. यासोबतंच त्यांनी प्रतिक्षा बंगल्यामधील अभिषेक आणि ऐश्वर्याच्या लग्नातील आठवणीही शेअर केल्या आहेत. बर्थडे स्पेशल : लहानपणी असा दिसायचा रणवीर सिंह, काही फोटोंमध्ये तुम्ही त्याला ओळखूच शकणार नाही.. बिग बींनी त्यांच्या बंगल्यातील ४३ वर्ष जुनं गुलमोहराचं झाड पडल्याच्या निमित्ताने त्यांच्या ब्लॉगनध्ये लिहिलंय, त्याने त्याचा काळ पूर्ण केला आणि तो स्वतःचं कोसळला. तो त्याच्या मुळापासून तुटला होता आणि पडला. आणि ४३ वर्षाच्या इतिहासासोबत तो कोसळला. हे आयुष्य आहे जे आपल्याला बरंच काही शिकवतं. १९७६ साली आम्ही आमच्या पहिल्या बंगल्यामध्ये शिफ्ट झालो होतो. आई आणि वडिलांना आम्ही या घरात राहण्याासाठी बोलवलं होतं. घर पाहिल्यानंतर त्यांनी याचं नाव प्रतिक्षा ठेवलं. हे त्यांच्या स्वतः लिहिलेल्या कवितेतील ओळींमधून ठेवलं होतं. अमिताभ यांनी या झाडासोबतच्या आठवणी शेअर करताना लिहिलंय, त्या झाडासोबत आमच्या कुटुंबाच्या अनेक आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत. मुलं या झाडाच्या आसपास मोठी झाली आहेत आणि नातवंडं सुद्धा. त्यांचे वाढदिवस, सणावाराच्या दिवशी याच गुलमोहराच्या चमकत्या भगव्या रंगाच्या फूलांची सजावट असायची. मुलांचं लग्न देखील या झाडाच्या काही फूट अंतरावर झालं होतं. हा एका रक्षकासारखा त्यांच्यावर असायचा. जेव्हा कोणा मोठ्या-वृद्धांचं निधन झालं तेव्हा याच्या फांद्या दुःखाने झुकायच्या. अमिताभ यांच्या घराविषयी सांगायचं झालं तर आता बिग बी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासोबत प्रतिक्षा बंगल्यामध्ये राहत नाहीत तर त्यांच्या दुस-या जलसा या बंगल्यामध्ये राहतात. अमिताभ यांचा हा झाडाविषयीचा ब्लॉग अनेकांच्या पसंतीस पडला आहे. तसंच त्यांच्या या झाडासोबतच्या आठवणी भावूक करणा-या आहेत. amitabh bachchan remembered about days in his old bungalow prateeksha

