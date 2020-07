अभिनेते अमजद खान पुण्यतिथी: एका दिवसात तीस कप चहा प्यायचा गब्बर सिंह..

मुंबई- हिंदी सिनेमातील ब्लॉकबास्टर सिनेमा 'शोले'मधील खतरनाक डाकू गब्बर सिंहची भूमिका साकारणारे अभिनेते अमजद खान यांची आज पुण्यतिथी आहे. अमजद यांचं निधन हृदयविकाराच्या झटक्याने झालं. त्यांच्या मृत्युवेळी ते केवळ ५१ वर्षांचे होते. गब्बर सिंह सिनेमाचा व्हिलन असून देखील लोकांसाठी हिरो बनले होते. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांच्याविषयी काही रंजक गोष्टी जाणून घेऊया. हे ही वाचा: सुशांत आत्महत्या प्रकरणात महेश भट्ट आणि धर्मा प्रोडक्शनचे सीईओ यांची होणार चौकशी 'शोले'मध्ये अमजद खानद्वारे साकारली गेलेली गब्बर सिंह ही भूमिका सिनेइंडस्ट्रीच्या इतिहासातील सगळ्यात खतरनाक भूमिकांपैकी एक आहे. औपचारिकता आणि पेहरावमध्ये हिंदी सिनेमातील कित्येक डाकूपेक्षा गब्बर खूप वेगळा होता. तो इतर व्हिलनसारखा अजिबात विचार नाही करायचा ज्याची सवय हिंदी सिनेमाच्या प्रेक्षकांना होती. घाणेरडे कपडे, वाढलेली दाढी, तंबाखू खाऊन थूकणारा गब्बर त्या साच्यांमधील नव्हता जसे आधीचे व्लिहन होऊन गेले होते. खरंतर या भूमिकेसाठी अभिनेता डॅनीची निवड झाली होती. अमजद खान यांनी याआधी १९५१ मधील 'नाजनीन' सिनेमात बालकलाकाराची भूमिका साकारली होती. १७ वर्षांचे असताना १९५७ मध्ये 'अब दिल्ली दूर नही' मध्ये देखील काम केलं होतं. १९७३ मधील 'हिंदूस्तान की कसम'मधून देखील ते पडद्यावर झळकले होते. मात्र त्यांना अशा सिनेमाची गरज होती जो त्यांना बॉलीवूडमध्ये ओळख मिळवून दिली. आणि मग त्यांना गब्बर सिंहच्या रुपात असं पात्र मिळालं जे बॉलीवूडच्या व्हिलनसाठी आव्हानात्मक ठरलं. 'शोले' सिनेमासाठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्कारांच्या सर्वोत्कृष्ट सहकलाकारासाठी नामांकन मिळालं होतं मात्र त्यांना पुरस्कार मिळाला नाही. अमजद चहाचे खूप मोठे शौकिन होते. ते प्रत्येक दिवशी तीस कप चहा प्यायचे. अमजद खान यांनी 'शोले', 'कालिया', 'लावारिस', 'कुर्बानी', 'याराना' सारख्य़ा अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. amjad khan death anniversary he did villainous role gabbar singh in sholay

