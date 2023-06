Animal Movie: तयारीत रहा! कबीर सिंगपेक्षाही तगडा वाद होणार... अॅनीमलच्या दिग्दर्शकानं दिली पुर्वसुचना

By

Animal Sandeep Reddy Vanga News: कबीर सिंग सिनेमा सर्वांना आठवत असेलच. शाहिद कपूर आणि कियारा अडवाणी यांच्या कबीर सिंग सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर तुफान यश मिळवलं. पण सिनेमाबद्दल वादही तितकाच झाला.

सिनेमाचा विषय अनेक प्रेक्षकांना खटकला त्यामुळे वादही झाला. आता कबीर सिंगचे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा अॅनीमल सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येत आहेत.

अॅनीमल सिनेमाचा टिझर प्रेक्षकांच्या आला आणि गाजला. आता या सिनेमाबद्दल दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनी मोठं विधान केलंय..

या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वी संदीप वंगा रेड्डी प्रसिद्ध चित्रपट समीक्षक अनुपमा चोप्रा यांच्या मुलाखतीत या चित्रपटाबद्दल बोलत होते. हा व्हिडिओ जुना आहे पण आता व्हायरल होतोय.

या मुलाखतीत अनुपमा यांनी संदीप यांना प्रश्न विचारला, मला आशा आहे की कबीर सिंगनंतर तुमच्या पुढच्या चित्रपटावर होणारी टीका कमी होईल. हे ऐकल्यानंतर संदीप हसला आणि म्हणाला की." पुढच्या वेळी टीका आणखी होईल."

संदीप वंगा रेड्डी म्हणाले होते की, "लोक कबीर सिंगला हिंसक चित्रपट मानत होते, पण मी त्यांना दाखवीन की हा नवीन चित्रपट कसा हिंसक असतो. अॅनीमल पाहिल्यानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत हे पाहण्याची मलाही खूप उत्सुकता आहे.

माझ्या पुढच्या चित्रपटाबद्दल लोक काय म्हणतात हे मला पहायचे आहे. आधीपेक्षा जास्त राडा होण्याची शक्यता आहे" असं निदान संदीप यांनी व्यक्त केलं.

दरम्यान "अ‍ॅनिमल" या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चित्रपटाचा एक रोमांचक प्री-टीझर रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये सिनेमाच्या मनमोहक जगाची आणि थरारक कथेची झलक आहे!

भूषण कुमार निर्मित, या क्लासिक गाथेमध्ये भारतीय चित्रपट उद्योगातील दोन डायनॅमिक पॉवरहाऊस आहेत - दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वंगा आणि अभिनेता रणबीर कपूर!

या सिनेमॅटिक मास्टरपीसमध्ये रणबीरसोबत अनिल कपूर, रश्मिका मंदान्ना, बॉबी देओल आणि तृप्ती डिमरी प्रमुख भूमिकेत आहेत.

या चित्रपटाच्या प्री-टीझरमध्ये रणबीर अॅक्शन-पॅक अवतारात दिसत आहे. हा सिनेमा 11 ऑगस्ट 2023 रोजी हिंदी, तेलगू, तमिळ, कन्नड, मल्याळम या 5 भाषांमध्ये जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.