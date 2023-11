By

Ranbir Kapoor Animal one scene copied from hollywood film old boy : रणबीर कपूरच्या अॅनिमलचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आणि त्यावरुन वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाची चाहत्यांना मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता आहे. ब्रम्हास्त्र नंतर रणबीरचा हा मोठा प्रोजेक्ट प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.

ट्रेलर व्हायरल झाल्यानंतर रणबीरच्या लूकचे आणि त्याच्या अभिनयाचं चाहत्यांनी कौतुक केलं असलं तरी चर्चा ही बॉबी देओलच्या स्वॅगची होताना दिसत आहे. ज्यावेळी टीझर आला होता तेव्हा देखील बॉबी देओलच्या चाहत्यांनी त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला होता. रणबीरपेक्षा आम्हाला बॉबीनं अधिक प्रभावित केलं असं त्यावेळी त्याच्या चाहत्यांनी म्हटलं होतं. आता अॅनिमल वेगळ्याच कारणासाठी वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

Financial Freedom महिलांना का हवे कुटुंबाच्या गुंतवणुकींचे आणि आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञान?

रणबीरच्या अॅनिमलवर आता चोरीचा करण्यात आल्याच्या बातम्यांना उधाण आले आहे. अॅनिमलध्ये कोयत्यानं हाणामारीचा जो प्रसंग आहे तो हॉलीवूडच्या मुव्हीच्या एका सीनचा रिमेक असल्याचे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ओल्ड बॉय हे त्या चित्रपटाचे नाव आहे. यानंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या चर्चा होत आहे. अॅनिमलचे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी आणि मेकर्सवर कडाडून टीका होताना दिसत आहे.

बॉलीवूडच्या चित्रपटांवर कॉपी किंवा रिमेकचा आरोप होणं हे काही नवीन नाही. यापूर्वी देखील अनेक चित्रपट आणि त्याच्या दिग्दर्शकावर हा आरोप करण्यात आला आहे. कित्येक हॉलीवूड चित्रपटांमधील सीनची कॉपी बॉलीवूडपटांमध्ये करण्यात आली आहे. इतकेच नाहीतर साऊथ इंडियन चित्रपटांच्या रिमेकची बॉलीवूडमधील संख्याही मोठी आहे.

अॅनिमल मधील ते मारहाणीचे प्रसंग, त्यातील अॅक्शन सीन, संगीत आणि सिनेमॅटोग्राफी हे सारं हॉलीवूडच्या त्या मुव्हीमध्ये मोठ्या प्रभावीपणे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा तेच रणबीरच्या चित्रपटातून समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी मेकर्सला त्या चित्रपटाची आठवण करुन दिली आहे. आणि अॅनिमलला ट्रोल केले आहे.

रणबीर-बॉबीचा हा चित्रपट येत्या १ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यात अनिल कपूरनं रणबीरच्या वडिलांची भूमिका साकारली आहे. त्यात वडिल आणि मुलाची कथा वेगळ्या रुपात, थाटात मांडण्याचा प्रयत्न दिग्दर्शकानं केला आहे. रेड्डी यांनी यापूर्वी कबीर सिंग, अर्जून रेड्डी सारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे.