Ranbir Kapoor Animal: आदिपुरुषच्या वादनं अॅनिमल घाबरला.. रणबीरचा सिनेमाविषयी मोठा निर्णय

Ranbir Kapoor Animal News: रणबीर कपूर हा बॉलिवूड मधील सर्वांचा लाडका अभिनेता. रणबीर कपूरने आजवर अनेक सिनेमांमधून त्याच्या अभिनयाची चुणूक दाखवलीय. रणबीर आता अॅनिमल सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.

रणबीरचे चाहते अॅनिमल सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण आता रणबीरच्या फॅन्ससाठी वाईट बातमी म्हणता येईल, अशी एक खबर समोर आलीय. काय घडलंय जाणून घेऊ..

(Animal was scared by Adipurush's .. Ranbir's big decision about the animal movie)

रणबीर कपूर स्टारर 'अ‍ॅनिमल' 11 ऑगस्ट 2023 रोजी रिलीज होणार होता. या चित्रपटाची टक्कर सनी देओलच्या 'गदर 2' आणि अक्षय कुमारच्या 'OMG 2'सोबत होणार होती.

तथापि, ताज्या बातमीनुसार संदीप वंगा रेड्डी दिग्दर्शित 'अ‍ॅनिमल' डिसेंबर 2023 पर्यंत ढकलला गेला आहे. एका रिपोर्टनुसार, अॅनिमलला उशीर होण्यामागील कारण म्हणजे VFX. सिनेमाच्या मेकर्सना VFX विभागाकडून अधिक कामाची गरज आहे.

जागतिक दर्जाचा सिनेमा देण्यासाठी दिग्दर्शकाला अधिक वेळ हवा आहे आणि म्हणून तो VFX मध्ये कोणतीही तडजोड करू इच्छित नाही.

VFX व्यवस्थित करण्यासाठी चित्रपटाला उशीर झाला तरी चालेल, असं दिग्दर्शकाचं म्हणणं आहे. VFX गंडले असल्याने काय झालं, किती ट्रोल झालं हे नुकतंच आदिपुरुषच्या वादाने सगळ्या जगाने पाहीलं...

दरम्यान अ‍ॅनिमल पुढे गेल्याने 'गदर 2' च्या निर्मात्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. कारण 11 ऑगस्ट 2023 रोजी 'गदर २' समोर कोणतीही मोठी टक्कर होणार नाही.

'गदर 2' मध्ये सनी देओल आणि अमिषा पटेल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत आणि हा 2001 मध्ये रिलीज झालेल्या 'गदर'चा सिक्वेल आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनिल शर्मा यांनी केले होते. गदर २ ची उत्सुकता खूप शिगेला आहे.

नवीन तारीख आली समोर:

1 डिसेंबर 2023 ही नवीन रिलीजची तारीख मानली जात आहे, कारण 'टायगर 3' तीन आठवड्यांपूर्वी रिलीज झाल्यानंतर 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटाला चांगली विंडो मिळेल.

सलमान खान आणि कतरिना कैफला 'टायगर 3' मध्ये परत पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. यात शाहरुख खानचाही एक कॅमिओ आहे. त्यामुळे टायगर ३ सोबत 'अ‍ॅनिमल' टक्कर टाळणार आहे.

दरम्यान 'अ‍ॅनिमल' 1 डिसेंबरला रिलीज झाल्यावर राजकुमार हिरानीचा 'डंकी' सिनेमा येईपर्यंत 'अ‍ॅनिमल'ला थिएटरमध्ये मुक्काम ठोकून चांगला गल्ला जमवता येईल. डंकी ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर रिलीज होणार आहे.