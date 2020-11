'बारा वर्षे वाट पाहिली, शिक्षिका झाली करोडपती' 

मुंबई - जीवनात प्रत्येकानं काही ना काही ध्येय ठरवलेलं असतं. कोणी पायलट होतं. कुणी डॉक्टर तर कुणी शास्त्रज्ञ, या प्रत्येकाची स्वप्नं खरी होतात असे नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी अपयश आले तरी धैर्याने, निश्चयाने त्या स्वप्नाला गवसणी घालण्यासाठी प्रयत्न करत राहणे हा त्या व्यक्तीचा स्थायी भाव होऊन जातो. तसं झाल्यावर अशक्यप्राय वाटणारं कधी पूर्ण झालं यावर त्या व्यक्तीचा विश्वास बसत नाही.

छत्तीसगढ मधल्या अनुपा दास यांची गोष्टच पूर्ण वेगळी आहे. अथक संघर्ष करुन त्या शिक्षिका झाल्या. ज्ञानदानाचे काम केले. मात्र परिस्थितीनं त्यांच्यापुढे अशी काही संकटं उभी केली की त्यामुळे त्यांच्यापुढील प्रश्न आणखी गंभीर झाला. आईला कर्करोग झाला होता. अशावेळी काय करावं कळेना. मात्र काहीही झालं तरी हार मानायची नाही अशी जिद्द बाळगलेल्या अनुपा यांचा प्रवास कुणालाही भारावून टाकणारा आहे. सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत असणा-या सेलिब्रेटी आहेत.

And we have the third Crorepati of Season 12! Tune into #KBC12 NOW to watch ANUPA's grand moment of victory and RT to join the celebration. @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/IDjjdzUwaG