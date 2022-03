अनुपम खेर(Anupam Kher) म्हणजे ट्र्युली जेंटलमॅन! हे निव्वळ त्यांच्या सिनेमांमुळेच मी म्हणतेय असं नाही तर आजपर्यंत त्यांच्या मुलाखतींच्या माध्यमातून किंवा एखाद्या मीडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा योग आला त्यावरनं नक्कीच सांगता येईल. पण असे मला माहित असलेल्या अनुपम खेर यांच्या विरोधात चोरीची तक्रार वगैरे दाखल होईल,ते ही घरातल्यांपैकीच कुणीतरी करेल असं ऐकल्यावर विश्वास बसणं थोडं कठीण जातंय. चला जाणून घेऊया,नेमका काय झालाय किस्सा.

अनुपम खेर यांनी चोरी केलीय हे खरंय बरं का. हो,पण कधी केलेली? ते जाणून घेणं मह्त्वाचं ठरेल. अनुपम खेर यांनी त्यांच्या कॉलेज डेज मधला एक किस्सा मुलाखतीच्या माध्यमातून सांगितला होता. तो आज त्यांच्या ६७ व्या वाढदिवशी आठवला अनं इथे सांगावासा वाटला. अनुपम खेर यांचं कॉलेजलाईफ हे हिमाचलप्रदेशमध्ये गेलंय. तेव्हा म्हणे त्यांनी पंजाब युनिव्हर्सिटीनं आयोजित केलेल्या ऑडिशनसाठी ११८ रुपये आईच्या पाकिटातून चोरले होते. त्यांना आॉडिशनसाठी आई-वडिलांकडे पैसे मागायची हिम्मत होत नव्हती म्हणून त्यांनी तेव्हा चोरी केली होती असं त्या मुलाखतीत ते म्हणाले होते. पुढे ते म्हणाले,''ऑडिशन मध्ये निवड झाल्यावर २०० रुपये मिळतील अशी जाहिरात करण्यात आली होती. पण त्या चोरीसाठी मला आईनं चांगलंच मारलं होतं. इतकंच नाही तर पोलिसही घरी आले होते''.

Anupam Kher during his college days stole money from his mother.