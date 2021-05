अरिजित सिंगची आई रुग्णालयात; रक्ताची तातडीने गरज

प्रसिद्ध गायक अरिजित सिंगची Arijit Singh आई रुग्णालयात दाखल असून त्यांना रक्ताची गरज आहे. अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जीने Swastika Mukherjee सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित याबद्दलची माहिती दिली. 'अरिजित सिंगच्या आईसाठी A- या रक्ताची खूप गरज आहे. त्यांना अम्री ढाकुरियामध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना आजच तातडीने रक्ताची गरज आहे', अशी पोस्ट तिने लिहिली. स्वस्तिकाच्या या पोस्टवर अनेकांनी मदत करण्याची इच्छा व्यक्ती केली आणि तिच्याकडून संपर्क क्रमांक मागितला. (Arijit Singh mother hospitalised Swastika Mukherjee and Srijit Mukherjee request for help)

दिग्दर्शक श्रिजित मुखर्जी यांनीसुद्धा अरिजितला मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे. स्वस्तिकाने पोस्ट केलेला मेसेज त्यांनीसुद्धा त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. अरिजितच्या आईच्या प्रकृतीविषयी फारशी माहिती अद्याप मिळालेली नाही.

अरिजितने २००५ मध्ये 'फेम गुरूकुल' या रिअॅलिटी शोमध्ये भाग घेत करिअरची सुरुवात केली. मात्र 'आशिकी २'मधल्या 'तुम ही हो' या गाण्यानंतर त्याला खरी ओळख मिळाली. आजवर त्याने बॉलिवूडमधील अनेक हिट गाणी गायली आहेत.