अर्षद वारसीनं मुख्यमंत्र्यांचं केलं कौतुक, ट्विट करुन म्हणाला...

मुंबई- गेल्या तीन महिन्यापासून महाराष्ट्र कोरोना व्हायरससारख्या संकटाचा सामना करत आहेत. त्यातच आता निसर्गसारख्या चक्रीवादळाचा संकटही समोर येऊन उभं टाकलं आहे. कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असताना आता चक्रीवादळसारखं नवं संकट समोर आलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मंगळवारी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी चक्रीवादळासंदर्भात माहिती दिली आणि नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं. यावरुन आता अभिनेता अर्षद वारसीनं मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक केलं आहे.

अर्षद वारसीनं ट्विट करुन मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक केलं. या ट्विटमध्ये त्यानं मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर जे जे संकटं समोर आले त्यावर भाष्य केलं.वारसीनं ट्विटमध्ये लिहिलं की, मला वाटत नाही, आतापर्यंतच्या दुसऱ्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांना सुरुवातीच्या काळातच एवढ्या मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला असेल. त्यांनी नुकताच आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्विकारला आणि त्यानंतर जागितक महामारी असलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा सामना करावा लागला. त्या संकाटाचा सामना करता करता आता नवं संकट उभं राहिलं आहे. मुंबईसारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात कोरोना आणि आता निसर्ग चक्रीवादळाचा सामना या मुख्यमंत्र्यांना करावा लागत आहे.

I don’t think any CM has had to face such huge challenges right at the start of his term, as the @CMOMaharashtra. He barely settled in his office & had to deal with global pandemic in a crowded city like Mumbai and now a cyclone...