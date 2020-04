खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनो...

मुंबई- फिल्म इंडस्ट्रीतील थोराड नायक-नायिकेची मक्तेदारी सर्वप्रथम मोडीत काढली ती ऋषी कपूर-डिंपलने. मात्र ते अवघड आव्हन पुढे जोमाने पेलून यशस्वीपणे राबवलं ते ऋषी कपूर-नीतू सिंग या रोमॅंटिक जोडीने...ही जोडी एकत्र आली खरी आणि एकमेकांच्या प्रेमात पडली व लग्नाच्या बेडीत अडकली. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरहिट जोडीबद्दल..

हे ही वाचा: ऋषी नितू यांची कमाल लव्हस्टोरी, पॅरिसहून पाठवला होता ऋषी यांनी टेलिग्राम

शहेनशाह अकबराच्या भर दरबारात त्याच्या नजरेला नजर भिडवत सौंदर्यवती अनारकलीने जेव्हा बेधडकपणे ‘प्यार किया तो डरना क्‍या, प्यार किया, कोई चोरी नहीं की...’ असा आपल्या प्रेमाचा उघडपणे इजहार केला तेव्हा साठच्या दशकातील थेटरातलं पब्लिक पार चक्रावूनच गेलं होतं. कारण त्याला बिचाऱ्याला पडद्यावरच्या प्रेमाचा मामला चोरी चोरी चुपके चुपके असतो, हेच बघायची सवय! अगदी अशीच अवस्था दिग्दर्शक रवी टंडनची जेव्हा त्याने आर. के.च्या ‘बॉबी’मधील पौगंडावस्थेतील तरुणाईचा तो बेधुंद प्रणयाविष्कार पाहिल्यावर झाली. विस्मयचकित झालेल्या टंडनने तडकाफडकी चिंटूला आपल्या आगामी चित्रपटासाठी साईन केलं आणि मग त्याला डोळ्यासमोर ठेवून सिनेमाची स्टोरी तयार करण्यात आली. त्याच्या सोबत तो डिंपललाच घेणार होता. पण ती अकस्मात चतुर्भूज झाल्यामुळे या दिग्दर्शकाने नीतू सिंगला घेतलं.चित्रपट होता ‘खेल खेल में.’

इकडे नेमकी उलट अवस्था राज कपूरची झाली होती. त्याने ‘बॉबी’ सेटवर नेला तेव्हा नुकतीच मिसरूड फुटलेल्या आपल्या लेकासाठी नायिका म्हणून चक्क ‘बेबी सोनिया’ची आणि आता तारुण्यात पदार्पण केलेल्या नीतू सिंगची निवड केली होती. लेकीला हिरॉईन बनविण्याचं स्वप्न साकार होणार म्हणून नीतूच्या आईला आसमान ठेंगणं झालेलं. पण राज कपूरने नेहमीप्रमाणे ‘बॉबी’ पूर्ण होऊन पडद्यावर येईपर्यंत नीतूने कुठलाही सिनेमा करता कामा नये, ही अट घातली आणि चालून आलेली सुवर्णसंधी तिच्या अतिउत्साही पण अविवेकी आईने सरळ धुडकावून लावली. परिणामी ‘बॉबी’ बनण्याचं भाग्य डिंपल कपडियाला मिळालं. पुढचा इतिहास सर्वश्रुत आहेच.

थोराड नायक-नायिकांनी झाडाभोवती फेर धरत केलेला प्रेमाचा हास्यास्पद आविष्कार हीच परंपरा असलेल्या बॉलिवुडमध्ये खऱ्याखुऱ्या तरुणाईचा सळसळता प्रणय सर्वप्रथम दाखवला तो ऋषी कपूर-डिंपलने. मात्र तिच्या अकाली चित्रपट संन्यासामुळे निर्माण झालेली पोकळी पुरेपूर भरून काढण्याचं काम नीतू सिंगने केलं. दरम्यान ऋषी कपूरने भलेही इतर चित्रपटातून पद्ममिनी कोल्हापुरेपासून शोमा आनंदपर्यंत व्हाया काजल किरण असा रुपेरी प्रवास केला असेल. पण रसिक प्रेक्षकांची सर्वाधिक पसंती मिळाली ती ‘ऋषी-नीतू’ याच जोडीला. त्यामुळे या लोकप्रिय जोडीची निश्‍चितच दखल घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. सुपरहिट ‘बॉबी’च्या यशाने वलयांकित झालेला ऋषी आणि ‘रिक्‍शावाला’, ‘हवस’सारखे दोन टुकार सिनेमे खात्यावर जमा असलेली नीतू सर्वप्रथम एकत्र चमकले ते १९७४ सालच्या अखेरीस पडद्यावर आलेल्या ‘जहरिला इन्सान’मध्ये. पण त्यात नायिका म्हणून मौसमी चटर्जीचाही सहभाग होता. मात्र ऋषी कपूर-नीतू सिंग ही जोडी सर्वप्रथम क्‍लिक झाली ती ‘खेल खेल में’मध्येच.

त्यात कॉलेजातील खट्याळ पोरा-पोरींनी गंमत म्हणून केलेला खेळ, त्याला सस्पेन्स थ्रिलरची जोड, त्यातून मैत्रिणीचा झालेला खराखुरा खून आणि मागे लागलेलं पोलिसांचं झेंगट. अशा आशयाच्या ‘खेल खेल में’मधल्या त्यांच्या वयाला साजेशा भूमिका, त्यातल्या गमतीजमती, दोघांनी अत्यंत मोकळेपणाने साकारलेले प्रणय प्रसंग आणि त्या अनुरूप तरुणाईला झिंग आणणारी आर. डी. बर्मनची गाणी. एकूणच इथं या जोडीने धमाल उडवून दिली. मात्र ‘खेल खेल में’च्या तुलनेत त्याच्या आधी प्रदर्शित झालेला याच जोडीचा निर्माता आय. ए. नडियादवालाचा ‘रफू चक्कर’, त्यातल्या ऋषी-पेंटलच्या स्त्री वेशधारी भूमिका असूनही सुमार दर्जाचा होता. तेच कशाला, नंतर ऑक्‍टोबर महिन्यात रिलीज झालेला ‘जिन्दा दिल’ही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला नव्हताच. अर्थात्‌ सिनेमा वाईट असला तरी रसिकांना मात्र ‘ऋषी-नीतू’ या जोडीने चांगलीच भुरळ घातली होती हे निर्विवादपणे म्हणता येईल.

त्याच कारणास्तव ‘यशराज’ सारख्या मोठ्या बॅनरने अमिताभ, वहिदा रेहमान, राखी, शशी कपूर अशी दिग्गज कलावंतांची मांदियाळी असतानाही ‘कभी कभी’ मध्ये या तरुण जोडीचा समावेश केला. नीतूला वहिदाच्या कन्येच्या भूमिकेत चमकवलं आणि खास तिच्यासाठी ‘मेरे घर आई एक नन्ही परी...’ सारखं सुरेख गाणं तयार करण्यात आलं. याचदरम्यान निर्माण झालेल्या ऋषी-नीतूच्या जवळीकीमुळे इंडस्ट्रीत त्यांच्या विवाहाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असताना यश चोप्राने पडद्यावर का होईना ‘कभी कभी’त त्या दोघांचं लग्न लावून दिलं. मग ओघानेच त्यांच्या वाट्याला ‘तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती..’ सारखं हटके द्वंद्वगीत आल्यास नवल ते काय! सातत्याने एकत्र काम केल्यामुळे सेटवर, पडद्यावर दिसणारा त्यांचा खिलाडूपणा आता वैयक्तिक आयुष्यातही डोकावू लागला.

कुठल्याशा फिल्मी मासिकाला मुलाखत देताना नीतू सिंगला पत्रकाराने खोचकपणे ‘मग आता ऋषीसोबत लग्न कधी?’ असं डिवचलं मात्र. खळखळून हसत नीतू उद्‌गारली होती- ‘आमचं लग्न ना, कधीच झालं. तुम्ही ‘कभी कभी’ बघितला नाही का?’ यशराजच्या ‘कभी कभी’ने उत्तम यश संपादन केल्यामुळे पुढच्याच वर्षी या बॅनरने ‘दुसरा आदमी’ पडद्यावर आणला आणि त्यात या जोडीला ज्येष्ठ अभिनेत्री राखीसमवेत महत्त्वपूर्ण भूमिका दिली. खरं तर हा चाकोरीबाह्य सिनेमा मानवी मनाच्या अगम्य गुंतागुंतीचा वेगळ्या पद्धतीने वेध घेणारा. त्यात चित्रपटातील प्रमुख नायिका निशा (राखी) आपल्या प्रियकराच्या (शशी कपूर) आकस्मिक अपघाती निधनाने स्वत्त्व हरवून बसलेली. करण सक्‍सेना (ऋषी कपूर) या सळसळत्या उत्साही विवाहित तरुणात तो आपल्यापेक्षा वयाने लहान असूनही निशाला त्याच्यात आपल्या पूर्वाश्रमीच्या प्रियकराचं प्रतिबिंब जाणवू लागतं. तिच्या मनाचा हा आभासी खेळ सुरू झाल्यावर ती खरोखरच करणच्या प्रेमात पडते. या दोघांच्या जवळीकीमुळे करणची पत्नी टिम्सी (नीतू सिंग) अस्वस्थ होणं स्वाभाविकच. संशयाचं भूत तिच्या मानगुटीवर बसल्यामुळे वैवाहिक ताणतणाव निर्माण होऊन टिम्सी नवऱ्याला सोडून सरळ माहेरचा रस्ता धरते. हे सगळेच प्रसंग या जोडीने कमालीचे रंगविले असले तरी चित्रपटाच्या पूर्वार्धातला त्यांचा अवखळपणा, धमाल-मस्ती या जोडीतला गोडवा अबाधित ठेवण्यास तेवढाच कारणीभूत ठरतो.

यशराजचा हा आगळावेगळा जाहिरात क्षेत्राची पार्श्‍वभूमी लाभलेला ‘दुसरा आदमी’ शुक्रवार, १४ ऑक्‍टोबर १९७७ रोजी अप्सराला झळकून चांगला चालला होता. मात्र त्याच्या आधीच मे महिन्यात ऑपेरा हाऊसच्या पडद्यावर आलेल्या मनमोहन देसाईच्या ‘अमर अकबर ॲन्थनी’मध्येही ही जोडी - अकबर इलाहाबादी आणि त्याची मेहबूबा सलमा - एकत्र येऊन धमाल उडवून गेली. विशेषतः त्यातली ती कव्वाली, सलमाचा खडूस अब्बाजान मुकरी आणि सलमाचं त्यावेळचं लाजणं, मुरडणं या सगळ्याच गोष्टी मस्तच जमून आलेल्या. मग पुढच्याच वर्षी दि. १६ जून रोजी ग्रॅंट रोडच्या शालिमार थिएटरला ऋषी-नीतूचा ‘अंजाने मे’ प्रदर्शित झाला. खरं तर हा सिनेमा म्हणजे ‘टोपाझ’ या इजिप्शियन चित्रपटाची भ्रष्ट नक्कल होती. स्मृतीभ्रंशावर बेतलेल्या ‘अंजाने मे’ला सर्कशीची पार्श्‍वभूमी देण्यात आलेली. नायक राजाची (ऋषी कपूर) बालपणी झालेली ताटातूट, कुणा सर्कस मालकाने केलेलं त्याचं संगोपन, मग मोठेपणी त्याचं त्या मालकाचीच मुलगी असलेल्या राणी (नीतू सिंग) सोबत जुळलेले प्रेमसंबंध, खलनायकाने मौल्यवान रत्नजडीत मुकुट चोरण्यासाठी केलेलं राजाचं अपहरण, त्यावेळी झालेल्या अपघातात राजाची स्मृती जाणं, कालांतराने पुन्हा ती परत येणं असल्या भंपक गोष्टींचाच भरणा होता. मात्र अशा बिनडोकपणातही ऋषी-नीतूने आपल्या उत्स्फूर्त, सुखद वावराने चित्रपटात जान आणली होती. त्या मानाने मग ‘झूठा कही का’ या हलक्‍या फुलक्‍या नर्म विनोदी चित्रपटात ही जोडी अधिक खुलून आली होती.

इथला त्याचा नायक अजय गॅरेजमधला साधा मेकॅनिक. पण त्याला बढाया मारायची भारी हौस. कोट्यधीश बापाची लाडकी कन्या शीतल खन्ना (नीतू सिंग) आपल्यावर जाम फिदा आहे, अशा कायम थापा तो आपल्या सहकाऱ्यांना मारताना दाखवलेला. वास्तविक त्याने शीतलला साधं बघितलेलंही नसतं. त्यामुळे प्रत्यक्ष तीच समोर उभी ठाकल्यावर तिला पत्रकार समजून हा नायक तशीच थापेबाजी करतो आणि ती मस्तपैकी त्याची फिरकी घेत राहते. मग त्यातून निर्माण झालेल्या गमतीजमती, उडालेला गोंधळ, अशी मजेशीर कथा असल्यामुळे या जोडीला पूर्ण फॉर्म गवसला होता. त्या मानाने मग या जोडीचे ‘दुनिया मेरी जेब मे’ आणि ‘धन दौलत’ हे तसे सामान्य पठडीतले अवास्तव सिनेमे. पैकी त्यातला पहिला तर निव्वळ स्टंटपट. त्याचा मुख्य नायक शशी कपूर. सर्कशीत ट्रॅपीझवरची कामे करणारा आणि ऋषी कपूर धाकटा भाऊ विशाल बनलेला. तो कॉलेज स्टुडंट. त्याची प्रेयसी नीता म्हणून नीतू सिंग. मात्र संपूर्ण सिनेमा हाणामारी आणि स्टंट दृश्‍यांनी खच्चून भरलेला. त्यामुळे या जोडीला फारसा वाव नव्हताच. मग ऐंशी सालातील सुरूवातीलाच ताडदेवच्या गंगा थिएटरला प्रदर्शित झालेला ‘धन दौलत’ हा त्या नावाप्रमाणे पैसा हेच सर्वस्व नसून माणुसकी सर्वश्रेष्ठ आहे या सुत्राभोवती गुंफलेला. त्यात ऋषी अनाथ लकीच्या भूमिकेत होता. तो वारेमाप पैसा कमावतो. परंतु पैशाने सगळं विकत घेता येतं हा त्याचा भ्रम शेवटी खोटा ठरतो. तो श्रीमंत दाखवल्यामुळे नायिका शांती (नीतू सिंग) गरीब, साधी भोळी असणं ओघाने आलंच. सिनेमा सरधोपट आणि सुमार दर्जाचा असला तरी या जोडीने त्यात बहार आणली होती.

वास्तविक पाहता सत्तरचं संपूर्ण दशक म्हणजे एकीकडे सुपरस्टार राजेश खन्नाचा तुफानी झंझावात तर दुसरीकडे अँग्री यंग मॅन अमिताभचा सुडाने पेटलेला धगधगता प्रवास. या दोहोच्या कोंडीत सापडून गुदमरून गेलेला रोमॅंटिक सिनेमा. त्यातली श्रवणीय प्रणयगीते, ती सादर करणारे प्रणयोत्सुक नायक-नायिका या सगळ्याच गोष्टी हळूहळू लयास जाऊ लागल्या होत्या. त्यात खऱ्या अर्थाने जान आणली ती याच जोडीने. अर्थात त्यासाठी डिंपलने एकाच सुपरहिट चित्रपटानंतर पडद्याआड जाऊन नीतूवर केलेले उपकारच म्हटले पाहिजेत. तिच्यामुळेच बॉबी न बनू शकलेली नीतू पुढे ऋषी कपूरची हुकमी नायिका बनू शकली. त्याची नायिका झाल्यावरच तिच्या फिल्मी कारकीर्दीला खऱ्या अर्थाने आकार आला आणि ती थेट त्याची कायमस्वरूपी सहचारिणी बनली.

कदाचित अतिशयोक्ती वाटेल, पण का कुणास ठाऊक. या जोडीचा विचार करताना इथं हमखास त्यांची तुलना राज-नर्गीस या रोमॅंटिक जोडीबरोबर करण्याचा मोह आवरत नाही. ती दोघं महान आहेतच. पण त्यांच्यात साम्य सांगायचं तर राज-नर्गीसच्या ऐन लोकप्रियतेच्या काळात त्यांच्या अनेक सिनेमांच्या जाहिरातीत त्या दोघांच्या प्रेम प्रकरणाचं उघडपणे भांडवल करण्यात येत असे. ऋषी कपूर-नीतू सिंगच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं होतं. पंचेचाळीस वर्षापूर्वी या जोडीचा ‘खेल खेल में’ जेव्हा प्रदर्शित झाला, त्या शुक्रवारच्या ‘स्क्रीन’मध्ये संपूर्ण पानभर छापून आलेली भली मोठी जाहिरात तिच्या नावीन्यपूर्ण कल्पकतेमुळे आजही लख्ख आठवते. त्या जाहिरातीत ऋषी आणि नीतूच्या चेहऱ्याचा भला मोठा क्‍लोजअप टाकून, त्या दोघांच्या चेहऱ्यांमध्ये ठळकपणे एकच कॅचलाईन टाकण्यात आली होती. ‘ Yes ! Their love is confirmed. आता बोला!

article about rishi kapoor and nitu singh lovestory