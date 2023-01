By

Arun Govil: रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेत रामाची भूमिका साकारणाऱ्या अरुण गोविल यांना कोणत्याही वेगळ्या परिचयाची गरज नाही. प्रभु रामाच्या भूमिकेनं त्यांना भरपूर प्रेम आणि सम्मान मिळवून दिला आहे. अरुण गोविल यांचा जन्म १२ जानेवारी,१९५८ ला झाला. आणि आज ते ६५ वर्षांचे झाले आहेत.

त्यांच्या वाढदिवसाच्या खास दिवशी आज आम्ही सांगणार आहोत त्यांच्याविषयीचे काही खास किस्से जेव्हा लोकांनी त्यांना प्रत्यक्षात प्रभूरामचंद्र समजले होते.

अरुण गोविल यांनी रामानंद सागर यांच्या रामायण मालिकेत श्रीरामाची भूमिका केली होती, आणि त्याचा प्रभाव जनमानसात अशाप्रकारे पडला होता की लोक त्यांना खरोखर राम समजू लागले होते. (Arun Govil Birthday ramayana fame ram actor smoking and lack of work in bollywood)

अक्षरशः ते दिसले की लोक त्यांच्या पाया पडायचे. अरुण गोविल यांनी यासंबंधित अनेक किस्से शेअर केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी एअरपोर्टवर देखील असाच काहीसा किस्सा घडला होता. ९० च्या दशकात तर लोक त्यांच्या पायाच पडायचे नाहीत तर आपल्या पापांचे प्रायश्चित व्हावे यासाठी अरुण गोविल यांच्याकडून आशीर्वाद देखील मागायचे.

अरुण गोविल यांनी श्रीरामाच्या भूमिकेच्या माध्यमातून अशी काही जादू प्रेक्षकांवर केली होती की लोकांनी त्यांना कुठल्या इतर भूमिकेत स्विकारलेच नाही. याचा उल्लेख अरुण यांनी एका मुलाखतीत केला होता आणि म्हटलं होतं की,हिंदी सिनेमातून मी खरंतर मुख्य अभिनेता म्हणून माझ्या करिअरची सुरुवात केली होती.

पण रामायण मालिकेत काम केल्यानंतर जेव्हा मी बॉलीवूडमध्ये परत सिनेमातून काम करायचं ठरवलं तेव्हा निर्माते म्हणायचे की माझ्या श्रीरामाच्या भूमिकेची इतकी मोठी छाप लोकांवर आहे की मला कोणी इतर भूमिकेत स्विकारणार नाही. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला कुठल्या दुसऱ्या भूमिकेसाठी कास्ट नाही करू शकत ना इतर कुठली सहायय्यक अभिनेत्याची भूमिका देऊ शकत.

अरुण गोविल द कपिल शर्मा शो मध्ये आले होते तेव्हा त्यांनी एक किस्सा सांगितला होता. त्यात त्यांनी आपलं धुम्रपानाचं व्यसन कसं सुटलं याविषयी खुलासा केला होता. ते पुढे म्हणाले,'' मी एका तामिळ सिनेमाचं शूट करत होतो आणि बालाजी तिरुपतिच्या भूमिकेत मी होतो. जेव्हा कधी मला ब्रेक मिळायचा तेव्हा मी सेटवरच कुठेतरी आडोशाला उभं राहून एक सिगरेट प्यायचो. तेव्हा माझ्यावर कुणा एका सज्जन माणसाची नजर पडली आणि तो माझ्याकडे एकटक रागाने पाहू लागला''.

''थोड्यावेळाने न राहवून तो माणूस माझ्याजवळ आला आणि आपल्या भाषेत मला काहीतरी ऐकवून गेला. पण मला त्याची भाषा काही कळाली नाही. पण त्याच्या हावभावावरुन मला कळालं की तो मला काहीतरी रागात बोलून गेला आहे. तो माणूस तिथून निघून गेला तेव्हा मी माझ्याजवळ उभ्या असलेल्या दुसऱ्या माणसाला त्याविषयी विचारले''.

मी म्हटलं,'' तो माणूस मला काय बोलून गेला? तेव्हा तो माणूस मला म्हणाला, आम्ही तर तुला देव समजायचो आणि तू इथे सिगरेट ओढतोयस?तो माझा चाहता होता. त्याचं बोलणं माझ्या मनाला खूप लागलं आणि त्यानंतर मी सिगरेट कधीच प्यायलो नाही''.

अरुण गोविल यांचा चाहतावर्ग आजही तगडा आहे. अरुण गोविल सोशल मीडियावर खूप सक्रिय पहायला मिळतात. आणि नेहमीच वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना दिसतात. अरुण गोविल लवकरच आपल्याला आता 'ओह माय गॉड २' मध्ये दिसणार आहेत. या सिनेमात ते एका महत्त्वाच्या भूमिकेत काम करत आहेत. सिनेमात अक्षय कुमार मध्यवर्ती भूमिकेत आहे. पहिल्या भागात अक्षयनं श्रीकृष्णाची भूमिका साकारली होती.