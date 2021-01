आश्रम वेबसीरिज मालिका पुन्हा वादाच्या भोव-यात ; जोधपूरमध्ये तक्रार दाखल 

मुंबई - प्रकाश झा यांनी दिग्दर्शित केलेली वेबसीरीज आश्रम पुन्हा एकदा वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. सध्या या मालिकेचा 2 सीझन प्रदर्शित झाला आहे. गेल्या वर्षी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ही मालिका रिलीज करण्यात आली होती. तेव्हापासून तिच्यामागे वाद सुरु झाला. समाजातील अनिष्ठ रुढी परंपरा यांना शस्त्र बनवून त्याचा वापर करणा-या भोंदू बाबांचा बुरखा फाडण्याचे काम या मालिकेनं केले आहे.

जेव्हापासून ही मालिका प्रसिध्द झाली तेव्हापासून ती कोणत्या ना कोणत्या कारणासाठी वादात सापडली आहे. मागील वर्षी झालेल्या बिहारच्या निवडणूकांच्या दरम्यानही या मालिकेतील काही मुद्दे प्रकाशात आले होते. आता जोधपूरमध्ये या मालिकेच्या निर्मांत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 11 नोव्हेंबर मध्ये आश्रम मालिकेचा 2 सीझन मॅक्स प्लेयरवर प्रदर्शित झाला होता. त्यात बॉबी देओलनं एका भोंदूबाबाची भूमिका साकारली होती. पहिल्या भागावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

Rajasthan: A case has been registered against the makers of 'Ashram' web series in Luni area of Jodhpur over some scenes involving the Dalit community, Luni SHO Sitaram Panwar said on Thursday. pic.twitter.com/ARbP5ubO1x

— ANI (@ANI) January 15, 2021