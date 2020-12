प्रसिद्ध नर्तक अस्ताद देबू यांच्या निधनाने कलेचा खजिनाच हरपल्याची भावना कलाकरांकडून व्यक्त

मुंबई- शास्त्रीय नृत्य आणि आधुनिक नृत्य यांची सांगड घालत स्वत:ची एक वेगळीच नृत्यशैली घडवणारे प्रसिद्ध नर्तक पद्मश्री अस्ताद देबू यांचं गुरुवारी त्यांच्या निवासस्थानी निधन झाले. ते ७३ वर्षांचे होते. कथ्थक आणि कथकली या दोन्ही प्रकारच्या नृत्यशैलीत पारंगत असलेल्या अस्ताद देबू यांनी या दोन्हींचा मिलाफ साधला. त्यांनी घडवलेल्या आधुनिक नृत्यशैलीला कोणतेही एक लेबल लावणे शक्य नाही. 'माझी नृत्यशैली एके काळी भारतीयांना अधिक पाश्चिमात्य वाटत असे, तर पाश्चिमात्य लोकांना त्यात पुरेसा भारतीय अंश जाणवत नव्हता' असे सांगणाऱ्या अस्ताद यांची ही नृत्यशैली कालांतराने सगळ्या जगाने आपलीशी केली. हे ही वाचा: थुकरटवाडीत राजकारण्यांची एंट्री, 'माझ्या सगळ्या माणसांना फोडू नका...' पंकजांचा रोहित पवारांना टोला गेले काही दिवस अस्ताद यांची प्रकृती ठीक नव्हती. गेल्या महिन्यात त्यांना कर्करोगाचं निदान झालं होतं. या आजारपणाशी झगडत असतानाच त्यांचं गुरुवारी निधन झालं अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी सोशल मिडियावरुन दिली आहे. त्यांच्या पार्थिवावर वरळी येथे मोजक्या कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत अंतिम संस्कार करण्यात आले. आपल्या अविस्मरणीय नृत्याविष्काराचा वारसा मागे ठेवून अस्ताद देबू यांनी या जगाचा निरोप घेतला आहे. अस्ताद देबू यांची कलेप्रति असलेली निष्ठा, त्यांनी उभारलेले भव्य कार्य आणि तेवढेच मोठे मन असलेल्या देबू यांनी मोठा मित्रपरिवार, कलाकारांचा गोतावळा निर्माण केला होता. त्यांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांची उणीव आम्हाला कायम जाणवेल, अशी भावना त्यांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. गुजरातमधील नवसारी येथे १३ जुलै १९४७ साली अस्ताद देबू यांचा जन्म झाला. गुरू प्रल्हाद दास यांच्याकडून त्यांनी खूप लहान वयात कथ्थकचे धडे घेतले आणि नंतर गुरू ई. के. पणिक्कर यांच्याकडून त्यांनी कथकली या शास्त्रीय नृत्याचेही प्रशिक्षण घेतले. या दोन्ही नृत्यशैली एकत्र करत त्यांनी आधुनिक नृत्यप्रकार विकसित केला. आपल्या नृत्यशैलीने तरुण पिढीला शास्त्रीय नृत्याकडे वळवण्याचं मोठे कार्य त्यांनी केले. सुरुवातीच्या काळात शास्त्रीय नृत्य करण्यास फारसे तरुण राजी नसल्याने नाटक आणि अन्य कलांकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळवला. इथेही नृत्याचा आधार घेत त्यांनी अनेक कलाप्रकार अनोख्या पद्धतीने सादर केले. नाटकांबरोबरच सिनेमांसाठीही त्यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलं होते. यात मणिरत्नम, विशाल भारद्वाज अशा प्रतिभावान दिग्दर्शकांच्या सिनेमांचा समावेश होताच पण प्रसिद्ध चित्रकार एम. एफ. हुसैन यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘मीनाक्षी : अ टेल ऑफ थ्री सिटीज’ या सिनेमासाठीही देबू यांनी नृत्यदिग्दर्शन केलं होतं. रंगभूमीवर त्यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत त्यांना १९९५ साली संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. गेली पाच दशके अविरत नृत्यकलेची साधना करणाऱ्या अस्ताद देबू यांनी ७० देशांमधून आपल्या नृत्याचे सादरीकरण केले. जगाला आपल्या नृत्यकलेची दखल घ्यायला लावणाऱ्या या प्रतिभावान कलावंताला २००७ साली ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. भारतीय नृत्यातील पारंपरिक मूल्ये जपतानाच त्याला आधुनिक नृत्याचा साज चढवत मनमोहक नृत्याविष्कार घडवणाऱ्या अस्ताद देबू यांच्यासारख्या अस्सल कलावंताच्या जाण्याने जणू कलेचा खजिनाच हरपला आहे, अशी भावना देशभरात व्यक्त होते आहे. astad deboo passes away he talked with every muscle in body and with his stillness

