T-20 World Cup: टी20 विश्वकप 2022 मध्ये भारताच्या पदरी मोठी निराशा आली आहे. इंग्लंड विरुद्धच्या उपांत्य फेरीत भारताला पराभव पत्करावा लागला आहे. भारताने इंग्लंड समोर 169 धावांच आवाहन ठेवलं होतं जे इंग्लंडने केवळ 16 षटकात एकही विकेट न गमावता पार केलंय. इंग्लंड विरुद्धच्या या सामन्यात भारताला पराभव पत्करावा लागला असला तरी या सामन्यातील हार्दिक पांड्या आणि विराट कोहलीच्या खेळाचं कौतुक केलं जातं. तर दुसरीकडे केएल राहुलच्या कामगिरीबद्दल क्रिकेट प्रेमींमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. (Athiya Shetty Trolled by Netizens After KL Rahul Fails To Perform in India vs England Match )

हेही वाचा: Katrina-विकीच्या लग्नात पेटलेलं भांडण, त्यादिवशी नेमकं काय झालं हे सांगताना अभिनेत्री म्हणाली...

टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सुरुवातीपासूनच केएल राहुलची खराब खेळी पाहायला मिळाली. त्यात सेमी फायनलमध्ये केवळ पाच धावा करून केएल राहुल बाद झाल्याने त्याच्यावर सोशल मीडियावर टीका केली जातेय. एवढेच नव्हे तर आता त्याची गर्लफ्रेंड म्हणजेच सुनील शेट्टीची लाडकी लेक अभिनेत्री अथिया शेट्टीला ट्रोल केलं जातंय.

हेही वाचा: Vir Das Controversy: बंगळूरमध्ये वीर दासचा शो रद्द, कॉमेडियनने स्वतः पोस्ट करत दिली माहिती

केएल राहुलच्या खराब खेळानंतर सोशल मीडिया वरून आता नेटकऱ्यांनी त्याच्यासह त्याची गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टीवरही निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे. अथिया आणि केएल राहुलचे भन्नाट मिम्स सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले आहेत. एका नेटकऱ्यांने लिहिलं, "केएल राहुलकडे फक्त एकच अचिव्हमेंट आहे ती म्हणजे तो सुनील शेट्टीची मुलगी अथिया शेट्टीला डेट करत आहे." तर केएल राहुलची विकेट गेल्यानंतर अथियाची कशी प्रतिक्रिया असेल हे दाखवण्यासाठी एका नेटकऱ्यांने अनुपमा मालिकेतील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

एका क्रिकेट प्रेमींने ट्विट करत लिहिलं,''भारतीय क्रिकेटमधील तुझ्या कामगिरीबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुझं आणि अथियाच भविष्य उज्वल हो''. "अथियाच्या अभिनयासारखीच केएल राहुलची बॅटिंग आहे." असं म्हणत एका युजरने आथियाला ट्रोल केलंय.

या आधी देखील अनेकदा केएल राहुलच्या खराब कामगिरीनंतर अथियाला ट्रोल केलं गेलंय. गेल्या काही दिवसांपासून राहुल आणि अथिया एकमेकांना डेट करत आहेत. दोघेही लवकरच लग्न करणार अशा अफवा देखील अनेकदा पसरल्या होत्या. तर अभिनेता सुनील शेट्टीने अथिया आणि राहुलच्या लग्नावर प्रतिक्रिया दिली होती. राहुल सध्या विश्वकप सामन्यांमध्ये व्यस्त आहे तसंच त्यांना मुलांवर लग्नासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणायचा नाही असं सुनील शेट्टी म्हणाला होता.