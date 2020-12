'अतरंगी रे'चे दिग्दर्शक आनंद एल राय कोरोना पॉझिटीव्ह, अक्षय, सारा आणि धनुषला धोका

मुंबई- कोरोना व्हायरसचं संकट अजुनही संपलेलं नाही. सिनेइंडस्ट्रीत आता शूटींग सुरु झाल्याने हा धोका आणखी वाढत चालला आहे. प्रसिद्ध दिग्दर्शक आनंद एल राय यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. लाख प्रयत्न केल्यानंतरही ते स्वतःला कोरोनापासून वाचवू शकले नाहीत. आनंद एल राय यांनी स्वतः सोशल मिडियावरुन याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यांनी त्यांचा कोविड-१९ रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आल्याचं सांगितलं आहे.

आनंद एल राय यांनी स्वतः ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय, ''माझा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आला आहे. मला कोणतीही लक्षणं नव्हती. मी सध्या क्वारंटाईन आहे आणि अधिका-यांच्या आदेशाचं पालन करत आहे. जे या दिवसात माझ्या संपर्कात आले असतील त्यांनी कृपया स्वतःला क्वारंटाईन करा आणि नियमांचं पालन करा. तुम्हा सगळ्यांच्या पाठिंब्यासाठी धन्यवाद.''

I have tested covid positive today.Just wanted to inform everyone that I don’t feel any symptoms & I feel fine. I’m quarantining as instructed by authorities.Anyone wh has come in contact with me recently is advised to quarantine & follow d govt protocols.Thank you for support

— Aanand L Rai (@aanandlrai) December 31, 2020