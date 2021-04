लाइमलाइटपासून दूर असलेली आयशा प्लास्टिक सर्जरीनंतर दिसते अशी

'टार्झन : द वंडर कार' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणाऱ्या अभिनेत्री आयशा टाकियाच्या सौंदर्याने अनेकांना भुरळ घातली होती. अल्पावधीतच बॉलिवूडमध्ये आपली छाप सोडणाऱ्या आयशाने वयाच्या १३ वर्षांपासूनच मॉडेलिंगला सुरुवात केली. ती अनेक जाहिरातींमध्येही झळकली. आयशाने अभिनेता शाहिद कपूरसोबत 'कॉम्पलॅन'च्या जाहिरातीत काम केलं होतं. त्यानंतर ती 'कॉम्पलॅन गर्ल' म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्यानंतर ९०च्या दशकात तिने काही म्युझिक व्हिडीओंमध्येही काम केलं. फाल्गुनी पाठकच्या 'मेरी चुनर उड जाए' या गाण्यात ती झळकली होती. हे गाणं प्रचंड हिट झालं आणि पुन्हा एकदा मनोरंजनविश्वात आयशाची चर्चा होऊ लागली. आयशाचा 'नही नही अभी नही' हा म्युझिक व्हिडीओसुद्धा हिट ठरला होता. चित्रपटसृष्ट्रीत प्रवेश

जाहिराती आणि म्युझिक व्हिडीओंमुळे प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर आयशाला चित्रपटांचे ऑफर्स येऊ लागले. आयशाने 'सोचा ना था' आणि 'टार्झन : द वंडर कार' या चित्रपटांच्या ऑफर्स स्वीकारल्या. २००४ मध्ये तिचा सर्वांत पहिला चित्रपट 'टार्झन' प्रदर्शित झाला. या चित्रपटासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतर २००६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'डोर' या चित्रपटातील भूमिकेसाठी तिचं फार कौतुक केलं गेलं. कमी बजेट असलेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षक-समीक्षकांची वाहवा मिळाली होती. त्यानंतर आयशाने 'शादी नंबर १', 'होम डिलिव्हरी', 'शादी से पहले', 'युँ होता तो क्या होता', 'संडे', 'पाठशाला', 'सलाम ए इश्क', 'क्या लव्ह स्टोरी है' यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. २००९ मध्ये आयशाने सलमान खानसोबत 'वॉन्टेड' या चित्रपटात भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता. हेही वाचा : आगळंवेगळं सहजीवन; मराठी इंडस्ट्रीतील लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स फरहान आझमीसोबत केलं लग्न

२००९ मध्ये आयशाने प्रियकर फरहान आझमीशी लग्न केलं. अवघ्या २३व्या वर्षी आयशाने लग्नगाठ बांधली. फरहान हा समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांचा मुलगा आहे. फरहान आणि आयशाला एक मुलगा असून मिकैल असं त्याचं नाव आहे. लग्नानंतर आयशाला चित्रपटसृष्टीपासून फार लांब गेली. प्लास्टिक सर्जरीमुळे चर्चेत

आयशा जरी चित्रपटसृष्टीपासून दूर गेली असली तरी सोशल मीडियावर ती सक्रिय असते. जवळपास तीन वर्षांपूर्वी तिने केलेल्या प्लास्टिक सर्जरीमुळे ती चर्चेत आली होती. प्लास्टिक सर्जरीनंतर तिचा बदललेला लूक पाहून सर्वांनाच मोठा धक्का बसला होता. यानंतर तिला सोशल मीडियावर खूप ट्रोलदेखील करण्यात आलं होतं.



